UNA VITTORIA E UNA SCONFITTA PER NEW RIMINI CONTRO ROVIGO: 5-13 GARA1 E 3-0 IN GARA2

Rimini, 28 aprile 2024 – Ancora un pareggio per New Rimini nella seconda giornata del campionato di serie A di baseball. La squadra riminese, davanti all’Itas Rovigo che era capolista con due vittorie al primo turno, ha perso gara 1 per 13 a 5 e s’è pienamente riscatta nella serata, vincendo 3 a 0 gara 2.

Risultato positivo viste le difficoltà nella sfida pomeridiana e la necessità di sostituire il lanciatore straniero in gara 2, tenuto a riposo per una leggera indisposizione. I ragazzi di Dorian Castro, dopo gara 1 compromessa all’inizio e persa nettamente, hanno mostrato carattere e voglia di rivalsa e nella gara serale hanno sfoderato una prestazione perfetta. Gianluca Tognacci è stato scelto dalla squadra come MVP della giornata e in tribuna anche nutrita rappresentanza della curva est del Romeo Neri a sostenere New Rimini.

Il girone C sin qui è assai equilibrato: Rovigo resta capolista con tre vittorie, poi quattro squadre appaiate a due e Cagliari chiude con una.

Gara1

La partita prende subito la strada decisiva. Al primo inning New Rimini non riesce a trovare le misure per contrastare l’attacco di Rovigo che prende subito il largo. L’avvio complicato del partente Tommaso Aiello, anche innervosito da numerose chiamate al limite dell’arbitro a casa base e complice qualche indecisione difensiva, porta ad un inning decisivo con dieci punti incassati. I primi otto sul lanciatore partente e due sul rilievo Elia Sartini.

New Rimini prova a scuotersi subito su e segna tre punti sul partente ospite Enrico Crepaldi, avviati da un singolo di Pulzetti, seguito dalla valida di Baccelli, triplo di Chacon e volata di Gabrielli. Rovigo reagisce al tentativo di rimonta e al secondo inning segna ancora un punto con Julian Dreni, spinto a casa da Andrea Bernardi. La gara si riequilibra, ma resta indirizzata: New Rimini segna al terzo inning e poi si va a chiudere sul 13 a 5.

Sul monte di lancio riminese anche il giovanissimo Tommaso Metalli Grisetti, classe 2007, seguito da Pulzetti e Cortesi. Cinque i giocatori saliti sul monte. Il manager Castro ha dovuto preservare Gianluca Tognacci per la gara serale, vista l’indisponibilità del venezuelano Eduard Paredes. Nonostante la netta sconfitta, discreto il numero di valide,12, contro le 17 di Rovigo. Su tutti Alejandro Chacon, tre valide su cinque turni per lui.

Gara2

Il manager Dorian Castro tiene a riposo il venezuelano Eduard Paredes a causa di una leggera contrattura e si affida come partente a Gianluca Tognacci, che insieme alla squadra sfodera una prestazione eccezionale. 3 a 0 per New Rimini il finale, con il monte di lancio che concede alla capolista Rovigo solo due valide in tutta la gara; la difesa chiude a zero errori e l’attacco produce sei valide.

Dall’altra parte, sul monte c’è Javier Diaz come partente e sarà lui a subire i primi due punti di New Rimini che arrivano al quarto inning a spezzare l’equilibrio iniziale: base ball a Bonemei, altra base gratuita a Gabrielli e il doppio di Jesus Baro col singolo di Cifalinò a siglare i due punti. Sul 2 a 0 la gara resta bloccata e il punteggio si muove solo al settimo sul lanciatore Marelli subentrato al primo rilievo di Riesco Lopez: Pulzetti è colpito, Baccelli lo manda in terza e poi sul quarto lanciatore rodigino, Taschin, è Alejandro Chacon a portare a casa il punto che fissa il risultato sul 3 a 0 che non cambierà più.

Grande prova di Tognacci che ha lanciato sette riprese, ottimo il rilievo di Kevin Sosa che ha chiuso gli ultimi due inning senza concedere valide. Nei nove inning, nessuna base ball concessa dal monte riminese.

Nel prossimo turno New Rimini giocherà sabato 4 maggio ancora in casa contro Ronchi dei Legionari, reduce nel weekend da due vittorie casalinghe contro Cagliari. Gare alle 15.00 e alle 20.00.

Ufficio stampa – Cesare Trevisani