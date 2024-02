UNA VOCE PER SAN MARINO. L’idea è vincente ed ha un enorme potenziale! Si continui con più professionalità … di Marco Severini, direttore GiornaleSM

Ho condiviso sulla pagina Facebook tre articoli critici riguardo la recente edizione di ”Una Voce per San Marino”. Questi articoli, non di mia stesura, evidenziano problemi nella conduzione e nell’organizzazione dell’evento. La mia intenzione era offrire un’analisi approfondita e critica di quanto accaduto anche grazie ai numerosissimi commenti della nostra pagina Facebook.

La maggior parte dei commenti ricevuti sulla nostra pagina conferma la percezione negativa della serata ma non dell’evento, sebbene vi siano state anche poche eccezioni. Senza ripetere i dettagli già noti, è importante riconoscere il mostruoso impegno del Segretario di Stato al Turismo, Federico Pedini Amati, e di tutti coloro che hanno contribuito all’evento. Nonostante le aspettative elevate, sia localmente che a livello internazionale, la serata ha soddisfatto solo in parte le attese, risultando una rappresentazione poco lusinghiera per il Titano.

Tra i vari commenti, uno in particolare ha catturato la mia attenzione, riflettendo ciò che già pensavo: ”Fino a tre anni fa, nulla di tutto questo esisteva. Ora siamo presenti nei telegiornali, molti ne parlano, e stiamo finalmente emergendo in questo settore. Certo, si poteva fare meglio, ma è essenziale ricordare che l’evento è stato organizzato con risorse limitate e in un contesto quasi familiare. Oggi, il nostro punto di riferimento è Sanremo.”

Come gli si può dar torto? Ha ragione!

Questo commento, che condivido molto, mette in luce sia i progressi compiuti che gli aspetti migliorabili. La crescita di San Marino nel settore degli eventi di alto profilo, purtroppo anche con alcuni errori, rimane un risultato notevole e deve diventare un grandissimo obiettivo per il paese.

Il lavoro del Segretario Pedini Amati, in particolare, merita un plauso per aver creato sinergie con un’ampia gamma di artisti e per aver contribuito in maniera importantissima alla promozione del paese mediante questo evento.

Però è chiaro che ci sono stati importanti problemi nell’esecuzione dell’evento, che potrebbero essere attribuiti sia agli organizzatori che ai gestori della serata. E’ evidente che alcuni aspetti organizzativi richiedono un esame critico e un miglioramento, in particolare riguardo la scelta dei presentatori e il coordinamento generale.

UNA VOCE PER SAN MARINO ha avuto un enorme successo in termini di visibilità e promozione, ma ora si richiede un maggiore focus sull’organizzazione e sulla gestione per evitare fastidiose problematiche future … alcune peraltro già presenti nelle scorse edizioni. Errori come quelli visti non si possono accettare né devono ripetersi. A mio parere è fondamentale considerare un cambiamento nel team di organizzazione, specialmente per quanto riguarda i presentatori e coloro che hanno causato direttamente le problematiche emerse.

Si potrebbe valutare l’opzione di affidare l’organizzazione dell’evento a società specializzate, che possiedono l’esperienza e l’expertise specifica in questo settore. Questo approccio garantirebbe l’acquisizione di un servizio altamente professionale e su misura, perfettamente aderente alle nostre necessità.

È indiscutibile che ”Una Voce per San Marino” debba proseguire il suo percorso, puntando a un miglioramento continuo. Il successo riscosso, nonostante alcune difficoltà, testimonia l’enorme potenziale di questo ed altri eventi similari. È fondamentale cogliere l’opportunità di elevare ulteriormente la qualità e l’impatto di quest’iniziativa nei prossimi anni.

La scelta è vincente. Forza!

Marco Severini – direttore GiornaleSM