Un’azienda di Cesenatico vigilerà sulla sicurezza del Festival di Sanremo

La Securitaly presidierà gli ingressi principali del teatro Ariston con apparati ai raggi X e contenitori anti-esplosione

Dopo l’esperienza all’Eurovision di Torino, Securitaly vigilerà sulla sicurezza di un altro evento mediatico di respiro internazionale. Sarà infatti l’azienda di Cesenatico, con i suoi apparati tecnologici all’avanguardia, a presidiare gli ingressi principali del teatro Ariston che, da martedì 6 a sabato 10 febbraio, ospiterà la 74ª edizione del Festival di Sanremo.

La scorsa settimana, a pochi giorni dal ciak ufficiale, uno staff di tecnici altamente specializzati è partito, a bordo di due furgoni, dalla zona artigianale di Villalta con destinazione Sanremo per installare i dispositivi che, per una settimana, dovranno garantire la sicurezza della grande kermesse canora.

In una tensostruttura creata davanti all’ingresso dell’Ariston, in un’area blindata da transenne e accessibile solo con biglietti o accrediti, Securitaly ha installato tre SecurSCAN® XRC 60-40P, l’apparato ai raggi X con certificazione ENAC, in grado di individuare con assoluta precisione qualsiasi materiale o oggetti illegali trasportati in bagagli a mano, borse e pacchi.

Inoltre, per vigilare sull’incolumità di concorrenti e addetti ai lavori, sono stati posizionati anche i “Bomb Blaster”, i contenitori anti-esplosione composti da una speciale fibra di vetro balistica ad altissima resistenza in grado di contenere deflagrazioni notevoli.

Presenti a Sanremo anche i SecurSCAN “Scanmail” – o “letter bomb” – ovvero quei rilevatori in grado di controllare buste e piccoli plichi (spessore max 6 cm), rilevando in maniera istantanea la presenza di ordigni esplosivi, lamette, seghetti e chiavi nascoste.

Infine, dopo aver effettuato tutte le prove di collaudo, i tecnici di Securitaly hanno effettuato, sul campo, un corso di formazione per addestrare il personale di sorveglianza all’utilizzo dei dispositivi.

“Quando si lavora per eventi di questa portata – evidenzia Luca Alpini, socio di Securitaly – bisogna garantire dispositivi affidabili, di facile utilizzo e in grado di operare velocemente. Gli oltre duemila spettatori di Sanremo, infatti, arriveranno a teatro in un arco temporale molto ridotto e quindi, per evitare le file, servono procedure efficienti ma anche veloci”.

“Il Festival di Sanremo – spiegano gli altri titolari di Securitaly Stefano Della Chiesa e Roberto Terranova – per ciò che rappresenta e per la complessità logistica della sua organizzazione è sempre un’occasione speciale. Siamo però ormai abituati ai grandi eventi perché, solo negli ultimi anni, ci siamo occupati dell’Eurovision di Torino, del G20 di Bari, Brindisi e Matera, del G20 di Roma, dell’OMC Med Energy Conference di Ravenna e delle maratone di Roma e Milano. Abbiamo uno staff collaudato e dispositivi affidabilissimi, per cui siamo convinti che, anche stavolta, saremo all’altezza della situazione”.