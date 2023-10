Under 19 San Marino: la Repubblica Ceca si impone a cavallo dell’intervallo. 4-0

La Nazionale Under 19 di San Marino, guidata da Nicola Cancelli, ha debuttato nel pomeriggio ad Opava – in Repubblica Ceca – dove si sta svolgendo il Gruppo 10 di Qualificazione agli Europei 2024 di categoria. I padroni di casa hanno vinto con il punteggio di 4-0, concentrando tre delle quattro marcature a ridosso dell’intervallo. La squadra di David Holoubek guida la classifica in solitaria dopo i primi novanta minuti, visto il pareggio a reti inviolate tra Finlandia e Romania.

Borasco è sollecitato in almeno due occasioni nella prima porzione di gara, ma l’estremo sammarinese si disimpegna con discreta efficacia tanto su Hašek, quanto su Míšek. Sul fronte opposto Famiglietti cerca di far salire la squadra, andando anche alla ricerca di preziosi calci di punizione. Lo stesso fondamentale che i cechi non riescono a far fruttare nella prima mezz’ora, in cui vanno alla ricerca diretta della porta in più di un’occasione. Così, un minuto dopo un calcio di punizione conquistato da Tommaso Benvenuti (il fratello Giacomo è risultato indisponibile e febbricitante all’ultimo minuto prima della partenza), Málek trova la via del gol su invito di Hašek. In chiusura di frazione i Biancazzurri si spingono in avanti alla ricerca del pareggio, ma un paio di tentativi su piazzato non fruttano il punto dell’1-1, così come la staffilata di Renzi in pieno recupero. Sugli sviluppi di un corner dello stesso centrocampista, poi, Mattia Ciacci arriva ad incornare il pallone del pareggio, non fosse per lo straordinario riflesso di ?echal – decisivo nel deviare sulla traversa.

All’uscita dagli spogliatoi Holoubek propone due novità: quella rappresentata da Planka paga dividendi pressoché immediati. Bastano infatti meno di tre minuti al neoentrato per servire a Málek la palla del raddoppio, negatogli in due occasioni precedenti della ripresa. Si concretizza invece al 56’ la rete del 3-0, stavolta sull’asse Hranoš-Horák. All’ora di gioco Cancelli si affida alla freschezza di Cervellini e Ugolini, mentre Famiglietti – pochi minuti più tardi – viene pizzicato in fuorigioco. Il giovane attaccante, autore di un ottimo avvio di stagione con la San Marino Academy U22 iscritta al Campionato Sammarinese, lascerà il posto a Gabriel Capicchioni al 70’. Sei minuti prima, di fatto, dell’ultima rete del pomeriggio ad opera di Hranoš. Nel finale c’è ancora lavoro per Borasco, mentre il corner di Renzi e la punizione calciata da Tommaso Benvenuti non portano in dote il gol della bandiera, sfiorato anche nella prima frazione di gioco. La miglior opportunità matura però sulla splendida combinazione avviata da Capicchioni e rifinita da Ugolini, abile a controllare un pallone complicato e sfondare centralmente in uno-due con Cervellini. La sfera resta però sotto al piede dell’incursore, nei pressi dell’area piccola, così che la difesa di casa riesce a sbrogliare in extremis.

Euro U19, 2024 – Qualifying Round | Repubblica Ceca-San Marino 4-0

REPUBBLICA CECA [4-3-3]

?echal; Toman (dall’81’ Svatoš), Paluska, Hamza, M. Pudil; Míšek (dal 46’ Planka), Horák (dal 68’ Buryán), Gaszczyk; Málek (dal 68’ A. Pudil), Proniuk, Hašek (dal 46’ Hranoš)

A disposizione: Baier, Zachoval, Hunál, Krulich

Allenatore: David Holoubek

SAN MARINO [5-4-1]

Borasco; Valli Casadei, Zafferani (dall’86’ A. Riccardi), M. Ciacci, F. Ciacci (dall’86’ S. Riccardi), T. Benvenuti; Gasperoni (dal 60’ Cervellini), Casadei, Renzi, Molinari (dal 60’ Ugolini); Famiglietti (dal 70’ Capicchioni)

A disposizione: Hoel, Della Balda, Bugli

Allenatore: Nicola Cancelli

Arbitro: Henrik Nalbandyan (ARM)

Assistenti: Khachatur Hovhannisyan (ARM) e Marko Gojkovic (MNE)

Quarto ufficiale: Miloš Savovi? (MNE)

Marcatori: 34’, 49’ Málek, 56’ Horák, 76’ Hranoš

Ammoniti: T. Benvenuti, Cervellini

FSGC | Ufficio Stampa