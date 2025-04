Under 22 della San Marino Academy: 2-0 contro il Faetano sul terreno di Acquaviva

La San Marino Academy Under 22 ha ottenuto una brillante vittoria per 2-0 contro il Faetano in una partita disputata sul campo di Acquaviva. I Biancazzurrini, reduci da tre sconfitte consecutive, erano alla ricerca di un importante riscatto per risalire in classifica e avvicinarsi alla zona playoff. Dall’altra parte, il Faetano si presentava all’incontro carico per la recente vittoria contro il San Giovanni e occupava l’undicesimo posto in classifica con 10 punti.

Il match ha iniziato con un’azione del Faetano al 13’, dove Brisigotti ha servito Capriotti, il cui tiro è stato facilmente bloccato da Battistini. I Biancazzurrini hanno sfiorato il gol al 22’ con Capriotti che, dopo aver rubato palla, ha tentato un tiro respinto da Battistini.

L’Academy ha dimostrato grande cinismo, passando in vantaggio con un gol di Sensoli, che ha sfruttato un cross di Bortolotto. Il primo tempo si è concluso con il vantaggio di 1-0 per la squadra di Cecchetti.

Nel secondo tempo, la San Marino Academy ha continuato a spingere, creando pericolo al 50’ con Famiglietti e Sarti. Il raddoppio è arrivato all’58’ grazie a Famiglietti, che ha approfittato di un lancio di Zavoli.

Nonostante lo svantaggio, il Faetano ha cercato di reagire, andando vicino al gol al 66’ con Brisigotti e Capriotti e sfiorando nuovamente il gol poco dopo con un calcio di punizione di Palumbo. Il Faetano ha continuato a premere fino al 90’, con un tentativo di Casadei respinto da Battistini.

Dopo sei minuti di recupero, l’arbitro Xhafa ha fischiato la fine del match, confermando la vittoria della San Marino Academy per 2-0. Questo successo è di grande importanza per la squadra di Cecchetti, non solo per il morale e la fiducia, ma anche perché rappresenta un passo significativo nella lotta per un posto nei playoff contro un potenziale diretto rivale.