UNECE e FAO adottano il San Marino Regional Urban Forestry Action Plan

La sessione congiunta in corso a San Marino ha permesso di redigere un documento internazionale che riconosce il valore delle foreste urbane per la lotta ai cambiamenti climatici

La Sessione Congiunta del Comitato sulle Foreste di UNECE e della Commissione europea sulle foreste di FAO in corso a San Marino ha adottato durante i lavori di questa mattina il “San Marino Regional Urban Forestry Action Plan” un documento internazionale che riconosce il valore delle foreste urbane per la lotta al cambiamento climatico e a favore della sostenibilità. Un documento di 13 pagine suddiviso in punti che ancora una volta determina il valore della Repubblica di San Marino quale hub per il confronto sui temi legati al futuro dell’ambiente che ci circonda.

L’evento, apertosi lunedì proseguirà questa sera con il side event “sinergia pubblico-privato per la valorizzazione del territorio e la conservazione della biodiversità” al quale partecipano il Direttore dell’Housing Land and Forest Management di UNECE Paola Deda, il Segretario di Stato per il Territorio Stefano Canti, i rappresentanti di AASLP e delle aziende sammarinese leader nei rispettivi settori SIT e Marlù. Un appuntamento particolarmente importante per determinare azioni concrete per il territorio sammarinese.

Domani ultima giornata di lavori con l’Adozione del rapporto della sessione congiunta e la conferenza stampa conclusiva dei protagonisti (13.15).

San Marino, 22 novembre 2023 (1723 dFR)