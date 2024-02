United Riccione-Chieti 1-2

In una giornata di calcio vibrante, il Riccione, sotto la guida tecnica di Riolfo e schierato in un audace 3-4-3, ha ospitato il Chieti, guidato da Chianese e disposto in un solido 4-2-3-1, davanti a un pubblico di 100 tifosi visitatori. Il match si è svolto sotto la direzione arbitrale di Di Renzo di Bolzano.

Il Riccione ha aperto le marcature già al 2° minuto con un gol di Ferrara, frutto di un’efficace collaborazione con Djuric. Il Chieti ha risposto con forza, e verso la fine del primo tempo, Salvatore ha pareggiato i conti, approfittando di un errore difensivo del Riccione.

Nel secondo tempo, il Riccione ha cercato di imporre il proprio gioco ma senza successo. Il Chieti ha colpito ancora al 34° con Postiglione, che di testa su calcio d’angolo ha segnato il gol del sorpasso. Nonostante gli sforzi finali del Riccione, inclusi alcuni cambi tattici, il Chieti ha tenuto il vantaggio, infliggendo agli avversari un’altra sconfitta casalinga.

Tra gli ammoniti figurano Fall, Djuric, Marino, Riolfo, Chianese, Salvatore e Scalini.