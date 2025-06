Unltim’ora. Bologna, duplice omicidio alla Bolognina: due uomini trovati sgozzati ed eviscerati in casa

Tragedia a Bologna, nel quartiere Bolognina: due uomini sono stati trovati morti all’interno di un’abitazione in Piazza dell’Unità, uccisi con estrema violenza. Le vittime sono una coppia di conviventi, entrambi incensurati: Luca Gombi, 54 anni, originario di Aresso, e Luca Monaldi, 50 anni, nato a Bologna.

Il primo è stato sgozzato, il secondo eviscerato dopo aver subito una profonda ferita all’addome. La scoperta è avvenuta questa mattina attorno alle 8, quando la Polizia è intervenuta nell’appartamento su segnalazione di alcuni vicini. La scena che si sono trovati davanti gli agenti è stata definita “drammatica”.

Le indagini sono in corso per chiarire i contorni della vicenda, che al momento appare avvolta nel mistero. Secondo quanto trapela, gli investigatori stanno cercando un terzo uomo, presunto coinquilino delle vittime da circa un anno, che al momento del ritrovamento non si trovava nell’abitazione e risulterebbe irreperibile.

Gli inquirenti non escludono alcuna pista, né personale né passionale. Sul luogo del delitto è intervenuta anche la Scientifica, che ha avviato i rilievi tecnici per raccogliere ogni possibile traccia utile.

La comunità del quartiere è sotto shock. Il duplice omicidio scuote Bologna e riaccende l’attenzione su una zona della città dove, sebbene centrale, non mancano episodi di tensione sociale.