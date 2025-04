Urbino, rapinatore extracomunitario fermato al Santa Lucia: cittadino cinese blocca il ladro e la Polizia esegue l’arresto

Un 34enne marocchino, già noto alle forze dell’ordine, è stato arrestato per furto aggravato e rapina impropria al centro commerciale “Santa Lucia” grazie all’intervento coordinato della Polizia di Stato e alla prontezza di un cittadino di nazionalità cinese.

La dinamica dell’intervento

Durante un normale pattugliamento lungo via Gramsci, gli agenti del Commissariato di P.S. di Urbino hanno notato una colluttazione all’ingresso del centro commerciale. Il fermo è scattato dopo che un cliente, intuendo la fuga del presunto ladro con la merce sottratta da vari negozi, lo aveva immobilizzato evitando che scappasse con la refurtiva.

Tecnica del malvivente e reati contestati

Secondo gli accertamenti, il 34enne utilizzava metodi collaudati per eludere i dispositivi antitaccheggio e appropriarsi di capi d’abbigliamento e prodotti alimentari. Alla vista dei commercianti, aveva tentato di reagire in stile rapina impropria, strappando la borsa di un addetto e strattonando il cliente per guadagnare la fuga.

Arresto e procedimento

Una volta raggiunto e bloccato, il cittadino nord-africano è stato condotto in commissariato dove gli sono stati notificati i capi di accusa: furto aggravato in più circostanze e rapina impropria. L’uomo, sottoposto all’obbligo di firma giornaliero, dovrà rispondere dei reati commessi all’interno della struttura commerciale.

Collaborazione e sicurezza urbana

L’episodio mette in evidenza l’efficacia del presidio di Polizia e l’importanza della collaborazione tra forze dell’ordine, commercianti e cittadini: un’azione congiunta che ha permesso di fermare tempestivamente un autore di reati predatori, garantendo la sicurezza pubblica.