Usa 2024, Trump vince le primarie anche del New Hampshire

Donald Trump raggiunge un risultato storico aggiudicandosi le primarie repubblicane del New Hampshire, ottenendo una percentuale superiore al 50%. Questo successo lo pone in una posizione dominante per la nomination repubblicana alla Presidenza degli Stati Uniti. Egli diventa il primo candidato del Partito Repubblicano, non attualmente in carica, nell’era contemporanea a trionfare sia nelle primarie dell’Iowa che in quelle del New Hampshire. Nonostante ciò, il margine di vittoria su Nikki Haley, l’ultima contendente rimasta in gara, è inferiore alle previsioni dei sondaggi. Trump ha ottenuto il 54,6% dei voti contro il 43,6% di Haley, con l’82% dei voti già conteggiati.