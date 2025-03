Va a 212 km/h in autostrada, beccato dal velox. Multato un automobilista e sospensione della patente, oltre alla sottrazione di parecchi punti

Un’auto sfreccia sull’autostrada A15, raggiungendo la velocità impressionante di 212 chilometri orari, quasi come fosse su una pista di Formula 1. Questo è quanto rilevato nei giorni scorsi dalla Polizia Stradale di Parma durante un controllo della velocità effettuato nei pressi della città.

Grazie all’autovelox, le autorità hanno registrato l’eccesso di velocità, che porterà a conseguenze significative per il proprietario del veicolo. È prevista una sanzione di circa 900 euro, mentre per il conducente, una volta identificato, scatterà la sospensione della patente di guida per un minimo di sei mesi, accompagnata dalla sottrazione di 10 punti.

La Polizia Stradale di Parma continua a intensificare i controlli con l’uso di dispositivi elettronici sulle strade della provincia, con l’obiettivo di ridurre l’incidenza degli incidenti stradali causati dall’eccesso di velocità.