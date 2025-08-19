Valconca, tutte le feste ed eventi dal 19 al 24 agosto: cinema, teatro e magia tra borghi e piazze

La Valconca si anima di cultura e spettacolo da oggi, martedì 19 agosto, a domenica 24 agosto 2025, con un programma ricco di cinema, teatro, musica, rievocazioni storiche e momenti di magia. Borghi e piazze della valle si trasformano in palcoscenici a cielo aperto, offrendo ai cittadini e ai turisti un vero e proprio viaggio culturale e sensoriale.

A San Giovanni in Marignano l’attenzione si accende oggi con la fotografia e la memoria: alle ore 21 nell’Arena Spettacoli di Largo Fosso del Pallone, Ester Sabetta racconta la vita e l’opera di Letizia Battaglia, la celebre fotografa che ha narrato la mafia attraverso i suoi scatti, nell’ambito della rassegna Artiste fuori dal Comune. Mercoledì 20 agosto l’estate prosegue con il Cinema sotto la luna, dedicato alle famiglie, che proporrà il film Il libro della giungla.

A San Clemente, mercoledì 20 agosto, in piazza Mazzini sarà proiettato Last Film Show di Pan Nalin, storia poetica di un bambino indiano innamorato del grande schermo. Il weekend del 23 e 24 agosto porterà invece la magia di Harry Potter con l’Hogwarts Magic Summer Camp nel parco comunale di via Fornace: laboratori, scenografie, giochi e attività a tema coinvolgeranno grandi e piccoli in un’esperienza immersiva unica.

Montegridolfo ospita teatro di qualità: mercoledì 20 agosto all’Agrumaia di Palazzo Viviani va in scena 30 anni di grano del Teatro Patalò, un racconto intenso sulle radici e sul lavoro. Giovedì 21 agosto la compagnia Menoventi proporrà Veglia, una riflessione collettiva tra leggerezza e memoria. Sabato 23 agosto, sempre a Montegridolfo, l’Episodio III del Decamerone chiuderà la giornata al tramonto nel giardino di Palazzo Viviani, seguito da un brindisi conviviale nell’ambito della rassegna Le Mille e una Notti in Valconca.

A Mondaino, venerdì 22 agosto alle 6 del mattino, la piazza Maggiore ospiterà l’alba letteraria con l’Episodio VI del Decamerone, seguita da una colazione condivisa, unendo arte e convivialità.

A Montefiore Conca, venerdì 22 agosto nella Piazzetta Palmerini si terrà la pièce teatrale Il necessario Corpo, la necessaria Poesia, un intreccio di musica, parola e danza. Sabato 23 agosto la Rocca Malatestiana ospiterà gli Armigeri del Branca e il gruppo di danza storica Tripudium Clareti, mentre domenica 24 agosto in Piazzetta Palmerini andrà in scena Dio, come mi amo… Per amarti di più! con Ettore Bassi e Debora Iannotta, introdotto da Roberto Vecchioni.

Saludecio celebra gli anni Novanta con il Baby Boomer Party venerdì 22 agosto, tra dj set, installazioni luminose e punti ristoro. Sabato 23 agosto, l’Osservatorio Copernico propone un viaggio tra nebulose, ammassi stellari e il buco nero Sagittarius A. Domenica 24 agosto il centro storico ospiterà La domenica del Riuso, mercatino dedicato a vintage e modernariato lungo Viale dei Tigli.

La settimana si chiude a Morciano di Romagna, dove domenica 24 agosto al Parco Urbano del Conca sarà protagonista l’Episodio IV del Decamerone, con lettura al tramonto e aperitivo condiviso nell’ambito della rassegna Le Mille e una Notti in Valconca.

Valconca – Eventi dal 19 al 24 agosto 2025

Martedì 19 agosto – San Giovanni in Marignano

• 21:00 – Arena Spettacoli, Largo Fosso del Pallone

– Artiste fuori dal Comune: Ester Sabetta racconta Letizia Battaglia, fotografa della mafia

Mercoledì 20 agosto – San Giovanni in Marignano

• Cinema sotto la luna – Film Il libro della giungla (per bambini e famiglie)

Mercoledì 20 agosto – San Clemente

• 21:00 – Piazza Mazzini

– Proiezione Last Film Show di Pan Nalin

Mercoledì 20 agosto – Montegridolfo

• Agrumaia di Palazzo Viviani

– Teatro: 30 anni di grano – Teatro Patalò

Giovedì 21 agosto – Montegridolfo

• Agrumaia di Palazzo Viviani

– Teatro: Veglia – Compagnia Menoventi

Venerdì 22 agosto – Mondaino

• 06:00 – Piazza Maggiore

– Alba letteraria: Episodio VI del Decamerone + colazione condivisa

Venerdì 22 agosto – Montefiore Conca

• Piazzetta Palmerini

– Teatro, musica e danza: Il necessario Corpo, la necessaria Poesia

Venerdì 22 agosto – Saludecio

• Baby Boomer Party – musica anni ’90, dj set e installazioni luminose

Sabato 23 agosto – San Giovanni in Marignano

• Cinema sotto la luna – programmazione estiva (film famiglia)

Sabato 23 agosto – San Clemente

• Parco comunale di via Fornace

– Hogwarts Magic Summer Camp – laboratori e giochi a tema Harry Potter

Sabato 23 agosto – Montegridolfo

• Giardino di Palazzo Viviani

– Decamerone: Episodio III + brindisi conviviale (Le Mille e una Notti in Valconca)

Sabato 23 agosto – Montefiore Conca

• Rocca Malatestiana

– Armigeri del Branca + danza storica Tripudium Clareti

Sabato 23 agosto – Saludecio

• Osservatorio Copernico

– Percorso astronomico: nebulose, ammassi stellari, buco nero Sagittarius A

Domenica 24 agosto – San Clemente

• Parco comunale di via Fornace

– Hogwarts Magic Summer Camp – laboratori e giochi

Domenica 24 agosto – Saludecio

• Centro storico, Viale dei Tigli

– La domenica del Riuso – mercatino vintage e modernariato

Domenica 24 agosto – Montefiore Conca

• Piazzetta Palmerini

– Spettacolo: Dio, come mi amo… Per amarti di più! – Ettore Bassi, Debora Iannotta, prefazione Roberto Vecchioni

Domenica 24 agosto – Morciano di Romagna

• Parco Urbano del Conca

– Decamerone: Episodio IV + aperitivo condiviso (Le Mille e una Notti in Valconca)