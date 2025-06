Valconca in festa: musica, sapori e cultura nei borghi dal 4 al 6 luglio

La Valconca si prepara a vivere un fine settimana denso di emozioni, con appuntamenti capaci di raccontare l’anima autentica di questi borghi: tra musica, teatro, gastronomia, astronomia e solidarietà. Un intreccio di tradizioni e innovazione che fa vibrare l’estate romagnola.

Morciano di Romagna si tuffa negli anni Ottanta con l’attesissimo evento “80 Rewind”, in programma venerdì 4 luglio in via Fratti. Dalle 19, le note dei King of Pain – tribute band di Sting & The Police – animeranno il centro cittadino, tra mercatino dei bambini, street food e una divertente Formula 1… a pedali! Un’occasione perfetta per lasciarsi andare ai ricordi, in un’atmosfera leggera e coinvolgente, a ingresso libero.

Montegridolfo accende i riflettori sul “Hillside Fest”, il festival punk rock che animerà Peter Park per due serate consecutive. Venerdì si esibiranno Duo Bucolico, Bertier e Tizio, con un aftershow firmato Lappaberry DJset. Sabato la line-up si fa ancora più esplosiva, con Bull Brigade, Krang, Actionmen, Marsh Mallows e tanti altri, fino al Djset di discorottomusica. Il tutto accompagnato da aree food & drink, gaming, expo e perfino iniziative di riciclo creativo punk-rock. Un mix perfetto tra musica e controcultura.

San Giovanni in Marignano propone invece un fine settimana a teatro e all’insegna della riflessione. Venerdì, nell’Arena spettacoli di Largo Fosso del Pallone, va in scena “Storie da bar”, spettacolo di e con Andrea Lupo tratto dai racconti di Stefano Benni. Domenica, sempre nella stessa cornice, spazio invece a “Itinerari Letterari” con Emiliano Visconti e il reading musicale dedicato a Giorgio Gaber, intitolato “Filosofo ignorante”. Due appuntamenti gratuiti per chi ama le parole, la musica e la bellezza della narrazione.

Montescudo-Monte Colombo, in particolare la frazione di San Savino, celebra il suo piatto simbolo con la tradizionale “Sagra de’ Sardòn”. L’anteprima di venerdì 4 luglio prevede una serata all’insegna della musica anni ’70, ’80 e ’90 con DJ Enrico il Pazzo, accompagnata da sardoncini alla griglia, strozzapreti al sugo e tanto altro. Sabato si prosegue con la band QLUEDO e domenica l’atmosfera si fa ancora più calda con lo spettacolo di Luca Bergamini e la scuola di ballo Nirea Danze. Una vera festa del gusto e delle tradizioni popolari, arricchita dalla passione delle mitiche azdòre romagnole.

Saludecio diventa capitale della sostenibilità con la nuova edizione di “Valconca Bio Fest”, che animerà l’intero borgo sabato e domenica. Un viaggio tra agricoltura biologica, mobilità green e cura del corpo, con stand tematici, artisti di strada, DJ set e piatti preparati esclusivamente con ingredienti certificati. Sabato sera, inoltre, l’Osservatorio Copernico propone una serata alla scoperta della Luna, con osservazioni astronomiche guidate e possibilità di scattare foto con il proprio cellulare attraverso i telescopi. E domenica torna anche “La Domenica del Riuso”, il mercatino dell’usato nel centro storico che accoglie appassionati di vintage, collezionismo e piccoli tesori dimenticati.

San Clemente propone domenica sera una nuova tappa di “Note di Vino”, l’elegante rassegna enogastronomica in Piazza Mazzini. Protagonista sarà il Trentino Alto Adige, con le etichette della Cantina Endrizzi e i sapori tipici della regione. A fare da colonna sonora, i Jambow Jane, con oltre 300 concerti alle spalle e una proposta musicale capace di emozionare. La serata è su prenotazione, con menù degustazione e atmosfera da non perdere.

Mondaino rinnova l’appuntamento con la “Sagra Musicale Mondainese”, giunta alla 46ª edizione. Domenica 6 luglio, in Piazza Maggiore, saliranno sul palco il Corpo Bandistico di Mondaino diretto da Andrea Brugnettini e la Banda Musicale di Grezzana, in arrivo da Verona. Un gemellaggio musicale che affonda le radici nella storia, ma che continua a far risuonare le colline di amicizia, passione e cultura bandistica.

Infine, Montegridolfo chiude il weekend con “Accendi un sorriso”, una serata di beneficenza a favore della Casa Famiglia del Comune. A San Pietro, presso Peter Park, dalle 19 si potrà gustare un ricco menù tradizionale – tra lasagne, capretto, coniglio in porchetta e molto altro – accompagnato dalla musica dal vivo e dal ballo con Bruno Mercatelli. Un’occasione per unire convivialità e solidarietà, nel segno della comunità.