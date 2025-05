Valle del Savio, contributi per l’affitto: accolte 348 domande, finanziamenti fino alla posizione 133

Sono 348 le domande ammesse a contributo per il pagamento dell’affitto nel 2024 nei comuni dell’Unione Valle del Savio, ma i fondi disponibili, per ora, copriranno solo le prime 133 posizioni. A comunicarlo è l’Unione, che ha pubblicato online la graduatoria definitiva del bando regionale.

La misura rientra nel programma di sostegno alle famiglie promosso dalla Regione Emilia-Romagna, che ha stanziato 10 milioni di euro a livello regionale. Di questi, 191.960 euro sono stati assegnati all’Unione che comprende i comuni di Bagno di Romagna, Cesena, Mercato Saraceno, Montiano, Sarsina e Verghereto.

Il contributo è destinato ai cittadini che, in possesso dei requisiti previsti, affittano un alloggio nel mercato privato e si trovano in difficoltà economica. In particolare, sono ammessi i nuclei con un ISEE non superiore a 8.000 euro, titolari di contratti regolarmente registrati di locazione o assegnazione in godimento in cooperative edilizie.

«Si tratta di un’azione fondamentale – sottolinea l’assessore ai Servizi per le persone e le famiglie Carmelina Labruzzo – che nasce dalla collaborazione tra Regione e Comuni e risponde a un bisogno concreto e crescente sul nostro territorio. Il tema dell’abitare è centrale: servono politiche strutturali, anche a livello nazionale, per dare risposte durature. Ci auguriamo che ulteriori stanziamenti permettano di scorrere la graduatoria e raggiungere più famiglie».

Come funziona il contributo

L’importo erogato varia in base al rapporto tra canone di affitto e reddito familiare:

Se il canone incide tra il 25% e il 40% del reddito lordo Irpef, il contributo è pari al 20% del canone annuo , fino a 1.500 euro .

Se l’incidenza supera il 40%, il contributo sale al 25% del canone annuo, fino a 2.000 euro.

La graduatoria completa e tutti i dettagli sono disponibili sul sito ufficiale dell’Unione dei Comuni Valle del Savio, al seguente link: www.unionevallesavio.it