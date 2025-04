Valle del Savio, oltre 346mila euro per rafforzare il welfare di comunità: sostegno concreto al Terzo Settore

Un aiuto concreto a chi ogni giorno è al fianco delle persone più fragili. L’Unione dei Comuni Valle del Savio, attraverso il Settore Servizi Sociali, ha stanziato 346.433,69 euro a sostegno delle associazioni del Terzo Settore attive nei sei comuni della vallata, impegnate in progetti sociali, sanitari e socio-educativi.

L’obiettivo è rafforzare la rete locale di interventi e servizi, valorizzando il ruolo fondamentale che queste realtà svolgono nel sostenere anziani, disabili, minori e famiglie in difficoltà. “Questo contributo rappresenta un supporto indispensabile – spiega Carmelina Labruzzo, Assessora ai Servizi per le persone e le famiglie – perché riconosce il valore quotidiano di chi opera in ambito sociale e rafforza un sistema di welfare basato sulla sussidiarietà e sulla collaborazione tra pubblico e privato sociale”.

Priorità al sostegno dei caregiver e alla prevenzione della marginalità

Per l’edizione 2025, i finanziamenti premieranno in particolare le progettualità coerenti con i bisogni emergenti del territorio, dando priorità a:

Servizi di sollievo per caregiver di persone non autosufficienti , con interventi di pronto intervento e sostituzione degli assistenti familiari;

Iniziative per l’autonomia e la socializzazione di anziani e persone con disabilità, comprese attività estive, trasporto dedicato e prevenzione dei disturbi cognitivi;

Valorizzazione dei Caffè Alzheimer e dei Centri di incontro, come strumenti di inclusione attiva e orientamento ai servizi sanitari.

Spazio anche a progetti dedicati ai minori con disabilità, ad attività inclusive per adulti in situazioni di disagio e marginalità, e a iniziative di sensibilizzazione e partecipazione cittadina, in grado di generare reti di prossimità e legami con il tessuto comunitario.

I numeri dello scorso anno e il nuovo bando

Nel 2024 sono state 41 le domande presentate, con 26 progetti in ambito socio-sanitario, 18 in quello sociale e 1 in ambito prettamente sanitario. Un segnale chiaro della vivacità e della presenza diffusa del Terzo Settore nella valle.

Per il 2025, gli enti interessati potranno presentare domanda entro le ore 12:00 di venerdì 23 maggio. Il bando completo è disponibile online sul sito dell’Unione dei Comuni Valle del Savio, all’indirizzo:

https://www.unionevallesavio.it/-/contributi-per-lo-sviluppo-di-progetti-a-supporto-dell-implementazione-dei-piani-di-zona-e-della-realizzazione-del-sistema-locale-dei-servizi-socio–2