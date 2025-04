Vandali minorenni a Pesaro: indagini in corso per identificare i responsabili di atti di vandalismo

Nella notte tra sabato e domenica, un gruppo di ragazzini minorenni ha preso di mira via Tebaldi a Pesaro, rovesciando sette fioriere, sradicando piante e spargendo terriccio per le strade. Durante l’azione, un 15enne è stato fermato dai carabinieri in servizio di pattuglia, mentre gli altri membri del gruppo sono riusciti a fuggire.

Le forze dell’ordine hanno avviato un’indagine approfondita per identificare tutti i coinvolti, utilizzando le immagini delle telecamere di sorveglianza della zona. Gli investigatori sono fiduciosi di poter delineare il quadro completo degli autori, poiché il gruppo sembra essere composto da più di due elementi. Il giovane arrestato non era già noto per precedenti atti di vandalismo, ma si inserisce in un contesto di crescente preoccupazione per la sicurezza nella zona.

Questo episodio si inserisce in una serie di vandalismi avvenuti nell’area, inclusi danneggiamenti a largo Miccichè, dove alcuni ragazzi erano stati già identificati grazie alle registrazioni video. I carabinieri stanno intensificando le operazioni di controllo, in particolare in risposta a litigi tra gruppi di giovani che si sono verificati negli ultimi giorni.

Inoltre, per affrontare il problema della sicurezza, il Comune ha deciso di potenziare la presenza di agenti della polizia locale, con 23 nuovi agenti dislocati nei quartieri per prevenire simili episodi. Parallelamente, sono stati intensificati i controlli nell’ambito dell’operazione “Alto impatto”, che ha già portato a segnalazioni per consumo di sostanze stupefacenti in alcune aree critiche della città.