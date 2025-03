Vandalismo a Morciano di Romagna: cresce la preoccupazione tra i cittadini

Negli ultimi giorni, il clima di inquietudine tra i residenti di Morciano di Romagna è aumentato a seguito di due episodi di vandalismo denunciati su un noto gruppo Facebook locale.

Il 4 settembre, una cittadina ha condiviso un’immagine della sua auto, evidenziando i segni di un tentativo di effrazione. Solo 24 ore dopo, un’altra residente ha pubblicato la foto del proprio veicolo, completamente rovinato, con evidenti graffi che sembrano essere stati provocati da un oggetto appuntito.

Nella discussione che è seguita, la prima autrice, abitante della zona Falda, ha fatto riferimento a un episodio simile accaduto in primavera, quando alcuni ladri avevano rovistato all’interno delle auto lasciate aperte, portando via solo pochi spiccioli e un paio di occhiali. Ha espresso la propria incredulità riguardo ai danni causati nel recente attacco, chiedendosi cosa potessero cercare gli autori di tali atti vandalici.

La giovane donna del secondo post, che parcheggia regolarmente in zona Ausl, ha espresso la sua frustrazione riguardo alla ripetizione di queste situazioni, sottolineando come gli atti vandalici sembrino essere un problema crescente in città. Sono emerse anche diverse testimonianze nella sezione commenti, evidenziando che molti residenti hanno vissuto esperienze simili.