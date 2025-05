Varese: violenze sessuali su disabile, arrestati la madre e il suo amante

Avrebbe violentato il figlio dell’amante con la complicità della stessa madre che sarebbe arrivata ad accompagnarlo dal suo violentatore per poi lasciare il giovane, disabile cognitivo, solo con lui. La Polizia di Stato di Busto Arsizio ha dato esecuzione alla misura di custodia cautelare in carcere nei confronti di una donna di 56 anni e del suo amante di 58, per violenza sessuale continuata e in concorso ai danni del figlio di lei. Le indagini, coordinate dalla Procura di Busto Arsizio, hanno avuto inizio nel dicembre 2024, dopo la segnalazione del ragazzo, affetto da disabilità cognitiva, che aveva confidato ai propri educatori di aver subìto abusi sessuali da parte di un uomo di 58 anni, già con precedenti penali per violenza sessuale su minore, con cui la madre aveva una relazione extraconiugale.

LaPresse