Venerdì 18 aprile la Via Crucis di Gioventù studentesca a Santarcangelo

Domani (venerdì 18 aprile) circa 4mila ragazzi e ragazze provenienti da tutta Italia si ritroveranno a Santarcangelo per partecipare alla Via Crucis di Gioventù Studentesca, che a partire dal primo pomeriggio percorrerà alcune vie del centro storico.

A partire dalle ore 12 inizieranno ad arrivare i pullman che trasporteranno i ragazzi dalla Fiera di Rimini – dove dal 17 al 19 aprile svolgeranno i loro annuali esercizi spirituali – fino a piazzale Augusto Campana, riservato esclusivamente ai mezzi di Gioventù Studentesca fino alle 19 circa. Nel caso l’area di sosta non fosse sufficiente, i pullman potranno parcheggiare anche presso lo stadio Mazzola in via Trasversale Marecchia.

Dall’area di sosta, ragazzi e ragazze si dirigeranno verso il parco del Campo della Fiera, vero e proprio punto di partenza della Via Crucis. Il corteo percorrerà via De Bosis, via Battisti, via Saffi svoltando poi a sinistra in piazza Balacchi, via Pio Massani e Contrada dei Nobili. Proseguendo nelle vie Beato Malatesta e Cappuccini, i partecipanti entreranno nel parco Baden Powell – dove sosteranno per circa un’ora – per poi riuscire nuovamente da via Cappuccini. Da lì si immetteranno in via Cupa verso viale Marini per poi rientrare al Campo della Fiera.

Per consentire l’arrivo e il parcheggio dei pullman nonché lo svolgimento della processione religiosa, a partire dalle ore 13,30 fino alle ore 19 circa, in viale Marini non sarà possibile sostare né transitare, fatta eccezione per residenti, mezzi di soccorso, organizzatori e per la ditta che sta eseguendo il trasloco in vista del rientro delle classi terze della scuola Saffi. Anche le altre strade interessate dalla manifestazione subiranno alcune modifiche alla circolazione, per il tempo strettamente necessario al passaggio del corteo: sarà infatti vietato il transito in via De Bosis dalle 14 alle 18, nelle vie Battisti, Massani, Malatesta, Contrada dei Nobili e in piazza Balacchi dalle 15 alle 18 e nelle vie Cupa, Cappuccini, Pozzo lungo, nonché al parcheggio Cappuccini dalle ore 16 alle 18,30.

Nel corso della manifestazione, i mezzi che dalle vie Verga e Manzoni si immetteranno in via Cupa avranno l’obbligo di svoltare a destra, mentre chi proviene da via del Coppo potrà esclusivamente svoltare a sinistra su via Pozzo lungo.

La manifestazione e le conseguenti chiusure e riaperture delle strade al traffico saranno in ogni caso presidiate dagli agenti della Polizia locale della bassa Valmarecchia.

Comune di Santarcangelo