Venerdì 30 e Sabato 31 andrà in scena il 19°Giro dei Castelli, kermesse automobilistica curata dall’Automobile Club San Marino.

Per l’occasione saranno presenti numerosi piloti ed ex piloti, a partire dalla svizzera Micky Martinelli con la sua storia affascinante, cresciuta nel team del padre che annoverava piloti del calibro di Clay Regazzoni, appena maggiorenne si tuffa nella mischia e, al volante di opel kadett e opel ascona, conquista due titoli italiani nel 1979 e 1980; sempre nel 1980 conquista la Mitropa cup in gruppo uno; poi ancora un titolo femminile nel 1981. Nel 1982 guida una Alfa Romeo Alfetta gtv turbodelta ufficiale. Guiderà anche Lancia Stratos e 131 Abarth e dopo anni di pausa si presenta al Rally Legend conquistando la vittoria di gruppo. Micky farà coppia con Umberta Gibellini navigatrice modenese che nel 1988 balza agli onori delle cronache per la prima vittoria assoluta di un equipaggio completamente femminile al Rally Europeo di San Marino, navigando l’elbana Paola De Martini. Con l’Audi dell’Europa Team nel 1989 e nel 1990 partecipa a numerose gare del campionato mondiale, tra cui Montecarlo, San Remo, Australia, Grecia, Corsica, acquisendo piazzamenti importanti. Numerosi i titoli nazionali femminili conseguiti sulla Penisola e in Europa. Successivamente ha navigato piloti importanti come Sergio Pianezzola, Marco Marchiol, Elisabetta Cavenaghi. Micki e Umberta guideranno una Toyota Celica Carlos Sainz. Risulta tra i presenti il sammarinese Giovanni Zonzini , pilota e team manager nello challenge Ferrari, che ha disputato il rally di Montecarlo del centenario e diversi Rally Legend. Past President della Federazione auto motoristica sammarinese, sempre protagonista nei meeting motoristici internazionali, sabato disporrà di una splendida Porsche 911 s del 1969. Non mancherà Alessandro Ancona, noto pilota ferrarese, che non riesce ad appendere il casco al chiodo. Una storia, la sua, iniziata nei rally nel 1980 effettuando alcune gare nel Trofeo A112. Dopo qualche anno di apprendistato inizia a correre con macchine d’assoluto avendo a disposizione Ferrari, Lancia, BMW e proprio con un Bmw M3 nel 1991 si aggiudica la Coppa Italia V zona , vincendo varie gare tra cui il Rally degli Abeti. Sabato guiderà una Subaru Impresa navigato dal bolognese Massimo Pilichi che vanta un trascorso importante iniziato nel trofeo a112. Ritorna a San Marino il collezionista tedesco Martin Peschke su una Alfa Romeo Giulia scalino. Non sfugge la presenza di Pino Muccioli, rallista sammarinese che disputa il campionato italiano rally storici su terra e che al rally di San Marino dell’anno passato ha conquistato un ottimo quinto posto. Sarà della partita Massimo Liverani, campione del mondo e campione italiano energie alternative, già vincitore del Trofeo della Romagna. Viene per vincere il settempedano Gian Paolo Paciaroni, già vincitore di tre edizioni del Giro dei Castelli, ma anche vincitore di due rally sammarinesi negli anni settanta. Presenti altre “vecchie” glorie romagnole come il morcianese Roberto Tordi attivo tutt’ora nel mondo dei rally, Presenti anche Fabio Temeroli, vicepresidente Automobile Club San Marino, vincitore di due titoli italiani di Fuoristrada, primo collezionista sulla Penisola di veicoli storici militari. Lella Bedetti che disputò il campionato italiano di velocità in moto. Presente su altra Porsche 911st del 1970 Davide Cheli collezionista di porsche, che vanta alcune partecipazioni al Rally Legend; navigato dal giovane figlio Lorenzo, pilota di karting e grande promessa per il futuro. Pier Luigi Beccari schiererà la sua splendida Lancia Stratos ex Mister Bean, una delle poche Stratos stradali presenti sulla penisola italiana. Il noto navigatore sammarinese Livio Ceci siederà sul sedile di destra della Toyota di Federico Alessandrini. Non mancherà il Presidente dell’Automobile Club San Marino Lucio Daniele, appassionato di auto d’epoca con, al suo attivo, alcune partecipazioni alla Millemiglia; sabato prossimo sarà al via con una BMW emme, sulla quale sarà navigato da Leandro Morri. La vittoria nelle prove di precisione della diciannovesima edizione della kermesse sammarinese pare essere una lotta marchigiana con Pieroni, vincitore uscente del trofeo della Romagna, e Paciaroni già vincitore di numerose edizioni del Giro dei Castelli. Dietro a loro scalpitano i forlivesi Regitori e Liverani, il toscano Forzi e il sammarinese Marzi. Vi aspettiamo numerosi in Piazzale Campo della Fiera , parcheggio n.11 Borgo Maggiore, venerdi sera per la prova sprint, prologo facoltativo in notturna, e sabato per la diciannovesima edizione dei castelli sammarinesi.

Automobile Club San Marino