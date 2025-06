Verso San Marino-Austria, Cevoli: “Il gruppo ha recuperato dalle fatiche di Zenica”; Valentini: “La stanchezza passa in fretta quando arrivano sfide del genere”

La Nazionale di San Marino tornerà in campo questa sera al San Marino Stadium per incrociare l’Austria, nella quarta giornata delle Qualificazioni ai Mondiali FIFA 2026. Per i Mitteleuropei si tratterà solo del secondo incontro nella campagna continentale ed arriva dopo il successo di misura ai danni della Romania (2-1) di sabato sera. Nella stessa giornata, ma al pomeriggio, i Biancazzurri avevano sfidato la Bosnia ed Erzegovina fornendo una brillante prestazione, tra le migliori della gestione di Roberto Cevoli. “La squadra ha speso tante energie in Bosnia ed Erzegovina, le condizioni ambientali erano proibitive come abbiamo già detto e l’intensità dell’incontro ha avuto un effetto sulla freschezza dei ragazzi. Tuttavia, abbiamo avuto due giorni per recuperare e lo abbiamo fatto – assicura il Commissario Tecnico della Nazionale di San Marino. “Questa sera sosterremo l’ultimo allenamento prima della partita e ci prepareremo all’importante partita di questa sera contro l’Austria. Gli avversari di stasera non li scopro certo io: sono un gruppo forte, con spiccate individualità che sta facendo molto bene ultimamente. Hanno un’ottima identità di squadra e, giocando con sistema tattico simile a quello della Bosnia ed Erzegovina, abbiamo già lavorato sulle modalità per contrastarli nel miglior modo possibile in campo. Questo è un elemento positivo, dal momento che abbiamo avuto molto meno tempo di preparare questa sfida rispetto alla trasferta di Zenica”.

Affianco a mister Cevoli, in conferenza stampa, anche Giacomo Valentini – pronto a scendere in campo per la quarta volta in carriera con la maglia della Nazionale di San Marino. “Ho buone sensazioni, mi sento bene e non vedo l’ora di giocare. Siamo rientrati subito dopo la partita di Zenica, cosa che ci ha permesso di massimizzare il recupero dopo il grande sforzo di sabato scorso” – sottolinea il difensore sammarinese. “Benché non sia stato impiegato in Bosnia ed Erzegovina, posso comunque assicurarvi che quando si avvicinano questo genere di partite la stanchezza passa in fretta. Siamo consapevoli dell’importanza dell’incontro di stasera, ci attende una squadra con grande qualità e dalla spiccata aggressività in campo, soprattutto in fase di pressione. Ci prepareremo nel migliore dei modi”.

L’incontro con l’Austria sarà il terzo nella storia delle due Nazionali, con due vittorie a carico dei Mitteleuropei nei precedenti. Nell’unica sfida sinora disputata a Serravalle, San Marino poté festeggiare il primo degli otto gol messi a segno in campo internazionale da Andy Selva (1-4), quasi un quarto di secolo or sono. Chissà che non possa essere di buon auspicio per gli attaccanti convocati da Roberto Cevoli che, vista l’indisponibilità per infortunio di Matteo Vitaioli (già prima della trasferta di Zenica) e di Fausto Salicioni (proprio in occasione dalla gara in Bosnia ed Erzegovina), ha inserito nell’elenco dei convocati il giovane Gabriel Capicchioni. Distintosi in settimana nelle due amichevoli con Malta, in cui ha segnato un gol e colpito due traverse, l’attaccante classe 2006 del Rimini è alla sua prima convocazione ufficiale.

Questi i convocati di Roberto Cevoli per San Marino-Austria:

GIOCATORE RUOLO NATO IL PRES. GOAL CLUB AMICI Pietro Portiere 27/01/2004 1 – Fossombrone COLOMBO Edoardo Portiere 24/01/2001 12 – Forlì ZAVOLI Matteo Portiere 06/07/1996 1 – La Fiorita BENVENUTI Giacomo Difensore 03/02/2006 8 – Sassuolo BENVENUTI Tommaso Difensore 03/02/2006 8 – Sassuolo CEVOLI Michele Difensore 22/07/1998 30 – Juvenes-Dogana FABBRI Filippo Difensore 07/01/2002 32 1 San Marino Calcio MATTEONI Giacomo Difensore 11/04/2002 – – Pietracuta PASOLINI Marco Difensore 26/04/2003 3 – Pietracuta RICCARDI Alberto Difensore 01/10/2006 2 – La Fiorita ROSSI Dante Carlos Difensore 12/07/1987 36 – Tropical Coriano VALENTINI Giacomo Difensore 26/06/2001 3 – Juvenes-Dogana CAPICCHIONI Lorenzo Centrocampista 19/01/2002 17 – Pietracuta CONTADINI Andrea Centrocampista 18/08/2002 13 – Pietracuta GOLINUCCI Alessandro Centrocampista 10/10/1994 57 2 Virtus LAZZARI Lorenzo Centrocampista 06/06/2003 17 2 Pietracuta MULARONI Marcello Centrocampista 08/09/1998 48 – Cosmos VALLI CASADEI Matteo Centrocampista 01/06/2005 9 – Vanchiglia ZANNONI Samuele Centrocampista 29/04/2002 9 1 Pietracuta CAPICCHIONI Gabriele Attaccante 12/05/2006 – – Rimini GIACOPETTI Nicolas Attaccante 05/06/2006 8 – San Marino Academy NANNI Nicola Attaccante 02/05/2000 45 3 Torres SENSOLI Nicko Attaccante 14/06/2005 12 1 Tre Fiori

FSGC | Ufficio Stampa