Verso una politica dell’inclusione: riflessioni su movimenti e spazi umani con Anna Maria Francioni di Alleanza Riformista

Sono un’antropologa e mi interesso ai movimenti compiuti dall’essere umano all’interno della società, cercando di comprenderne il significato e studiandone le caratteristiche da un punto di vista sociale e culturale.

In questo periodo intenso, segnato dall’avvicinarsi dell’inizio della campagna elettorale e da scelte cruciali in un piccolo territorio, l’antica terra della libertà dove sono nata e cresciuta, mi trovo piacevolmente coinvolta in questo spazio che mi attrae e che, nonostante le sue dimensioni limitate, ha una voce in un mondo in cambiamento. I sistemi politici globali, principalmente insediamenti umani e realtà dinamiche, sono formati da voci e sotto-voci che, una volta interpretate, costruiscono la storia.

I miei studi antropologici, concentrati sul continente africano e sulle guerre che lo hanno segnato dalla fine del colonialismo al neoliberismo globale, mi hanno permesso di capire come i modelli politici, troppo spesso, generino conflitti violenti seguiti da fragili accordi di pace, in un ciclo continuo e integrato. Questa dimensione di conflitto è molto distante dalla realtà politica sammarinese, ma può comunque servire come una sorta di proiezione che, pur nelle sue diverse forme, spinge a riflettere sul concetto di politica come un confronto tra ideologie.

Queste dinamiche radicate hanno stancato il mondo, caratterizzato da conflitti e sconfitte e da difficoltà che attraversano quasi tutte le fasce di popolazione.

Idee simili guidano verso obiettivi comuni e raggiungibili, mentre idee differenti costruiscono dialoghi e, se opportunamente orientate dall’incontro, possono dare vita a nuovi modelli per il bene comune. Da qui nasce il mio entusiasmo per questa esperienza, capace di dare voce a molteplici pensieri, interessati al dialogo e al confronto, e soprattutto volti a costruire ponti.

L’auspicio che voglio esprimere è la mia profonda fiducia nella possibilità di sviluppare un nuovo modello politico che segua i cambiamenti già in atto a livello globale.

San Marino il 12 maggio 2024

Anna Maria Francioni