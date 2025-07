Verucchio, al via oggi il 41° Verucchio Festival: musica rinascimentale, grandi concerti e una mostra sui primi vent’anni

Si apre oggi, martedì 15 luglio, la 41ª edizione del Verucchio Festival, una delle manifestazioni culturali e musicali più attese della provincia di Rimini, all’insegna di “musiche di ieri, di oggi e di sempre”.

Alle ore 21, nel Salone Malatesta della Rocca Malatestiana del Sasso, si tiene il concerto inaugurale dal titolo “A Suon de’ Pifferi”, affidato all’ensemble La Pifarescha, in formazione di cinque elementi. L’ingresso allo spettacolo è gratuito.

Il gruppo La Pifarescha si presenta come formazione di alta cappella, ovvero un ensemble composto da strumenti a fiato e percussioni in uso nell’Europa medievale e rinascimentale con il nome di Piffari. Il repertorio del gruppo spazia tra le sonorità potenti dell’alta cappella e quelle più morbide della bassa cappella, utilizzando un vasto ventaglio di strumenti: bombarde, tromboni, cornetti, flauti, liuto, viella, viola da gamba, percussioni e altri ancora. Inoltre, l’ensemble si distingue per l’esplorazione delle tradizioni musicali popolari ed etniche e per l’inclusione del repertorio barocco, grazie a una struttura flessibile composta da musicisti specializzati.

La Pifarescha ha partecipato a numerosi festival internazionali e ha pubblicato incisioni con etichette come Dynamic, Concerto Classics, Arts, Outhere, Pan Classic e Glossa. Nel 2020 ha ricevuto il primo premio nella categoria Early Music agli International Classical Music Awards (ICMA), in collaborazione con la Cappella Marciana diretta da Marco Gemmani.

Sempre nella giornata inaugurale si apre anche la mostra “I primi vent’anni del Verucchio Festival“, visitabile fino al 26 luglio nel Loggiato del Comune di Verucchio in Piazza Malatesta. L’esposizione raccoglie i manifesti originali dal 1984 al 2004, celebrando le radici storiche del festival.

Prossimi eventi speciali gratuiti

Tra gli appuntamenti ad ingresso gratuito, si segnalano:

17 luglio : “Donne di Grazie e di maestà”, un concerto tutto al femminile dedicato alle compositrici del ‘600 italiano.

20 luglio : dalle ore 10:00 alle 18:30, nella Sala Conferenza Magnani (Piazza Malatesta), si svolgerà il convegno “La vocalità fra pratica strumentale e Poesia”.

21 luglio : concerto di Agnese Contadini e dell’ Orchestra Camerata del Titano , con musiche di compositori americani del XX e XXI secolo .

23 luglio: alle ore 21, il fisarmonicista di fama internazionale Sergio Scappini si esibirà nel Salone Malatesta della Rocca.

I concerti del Verucchio Music Festival 2025

Nel suggestivo scenario di Piazza Battaglini, davanti al Sagrato della Collegiata dei SS. Martino e Francesco, si svolgeranno i principali concerti del festival:

Venerdì 18 luglio, ore 21:00 : tornano live i Quintorigo & John De Leo con il tour celebrativo dei 25 anni dell’album “Rospo”. In programma anche brani da “Grigio” e “In cattività”.

Sabato 19 luglio, ore 21:00 : Elio con “Quando un musicista ride”, accompagnato da una band di giovani virtuosi, ripropone il repertorio comico-musicale tra anni ’60 e teatro-canzone italiano: da Fo a Gaber, da Jannacci a Cochi e Renato.

Venerdì 25 luglio, ore 21:00 : sul palco salirà The Original Blues Brothers Band ® , storica formazione di blues che dal 1988 si esibisce come headliner nei principali festival europei.

Sabato 26 luglio, ore 21:00: chiusura con Eugenio in Via Di Gioia, nel tour estivo “L’amore è tutto”, che unisce energia, riflessione e coinvolgimento del pubblico con i brani del nuovo album e i classici del repertorio.

Per ulteriori informazioni e aggiornamenti, è possibile consultare il sito ufficiale del Comune di Verucchio: www.comune.verucchio.rn.it