Verucchio, alla Rocca un viaggio tra vini pugliesi e melodie mediterranee: degustazione-evento il 5 ottobre

La suggestiva Rocca Malatestiana di Verucchio si prepara a ospitare un appuntamento che promette di unire gusto, cultura e musica. Domenica 5 ottobre alle ore 17, nelle antiche mura del borgo, andrà in scena un’esperienza sensoriale dedicata ai due grandi rossi simbolo della Puglia: Primitivo e Negroamaro.

L’iniziativa è organizzata in collaborazione con AIS Romagna (Associazione Italiana Sommelier) e offrirà al pubblico l’occasione di approfondire storia, caratteristiche ed emozioni di otto diverse tipologie di vino pugliese. A condurre la masterclass sarà Angela Casadei, sommelier degustatrice, relatrice certificata e vicepresidente di AIS Romagna.

Vini ed emozioni in musica

La degustazione sarà resa ancora più suggestiva da un sottofondo musicale che guiderà i presenti in un viaggio tra le note del Mediterraneo: dalla tradizione popolare salentina fino ai richiami di Modugno e dei Negramaro, in una contaminazione di sonorità che esalterà il legame profondo tra vino, territorio e cultura.

Un palcoscenico unico

“Sarà un percorso alla scoperta di otto vini che raccontano storie, territori e identità attraverso il bicchiere” spiega Angela Casadei, sottolineando come la sinergia tra vino e musica diventi un vero e proprio incontro di emozioni.

La cornice della Rocca Malatestiana, con il suo fascino medievale che domina le colline riminesi, renderà questo evento ancora più speciale, trasformandolo in un palcoscenico sensoriale dove gusto e note si intrecciano.

Un appuntamento imperdibile per appassionati di enogastronomia, amanti della musica mediterranea e per chi desidera vivere un’esperienza diversa, che unisce la convivialità di una degustazione d’eccellenza alla magia di un concerto dal vivo.