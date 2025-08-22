Verucchio, “Argentina!”: il fascino del Tango in Piazza Europa con Costanza De Sanctis e Andrés Langer

Domenica 24 agosto, a Villa Verucchio, Piazza Europa ospiterà il terzo e ultimo appuntamento della rassegna “Linee fra Musiche e Luoghi” con il concerto evento “Argentina!”, dedicato alla musica argentina e in particolare al Tango. L’evento, con inizio alle 21:00, sarà guidato dalla cantante e narratrice Costanza De Sanctis e dal pianista argentino Andrés Langer, che accompagneranno il pubblico in un viaggio tra melodie celebri e brani meno noti, esplorando anche danze popolari come zamba, chacarera e carnavalito.

Ogni brano sarà eseguito e raccontato, svelando non solo aspetti musicali ma anche legami con la cultura e la storia argentina. Tra i brani in programma, spicca il classico La Cumparsita, simbolo universale del Tango. L’ingresso al concerto è gratuito e, in caso di maltempo, l’evento si terrà nella Sala Romagna Mia in via Casale 103, Villa Verucchio.

Costanza De Sanctis ha sviluppato la sua carriera musicale passando dalla musica d’autore italiana al jazz e al canto lirico, perfezionandosi in Tango argentino a Buenos Aires con maestri come Alejandro Fasanini e Hugo Aisemberg, e collaborando a numerosi spettacoli e festival sia in Italia che all’estero. Andrés Langer, diplomato in pianoforte in Argentina e perfezionatosi al Conservatorio Rossini di Pesaro, ha una carriera ventennale che spazia dal tango tradizionale al tango nuevo, con concerti in prestigiose sale italiane e internazionali.

L’evento è promosso dal Comune di Verucchio e dall’Associazione Musicale Camerata del Titano, con l’organizzazione di Accademia Distretto della Musica e San Marino International Music Summer Courses and Fest 2025