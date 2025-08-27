Verucchio in Strada torna il 31 agosto con la Festa dello Sport: debutta la notturna tra sport, musica e fumetti

Domenica 31 agosto 2025, il centro storico di Verucchio ospiterà la sedicesima edizione di “Verucchio in Strada, Giochi e Sport”, la tradizionale Festa dello Sport che anima la cittadina romagnola da anni, promuovendo attività sportive, socializzazione e divertimento per tutte le età.
Quest’anno l’evento si arricchisce di una novità assoluta: l’orario serale, dalle 19.00 alle 23.30, che trasformerà le piazze principali – piazza Europa, piazza Vecchio Ghetto e via Aldo Moro – in un vero e proprio villaggio dello sport a cielo aperto.
18 associazioni sportive protagoniste
Saranno 18 le realtà sportive presenti, tra gruppi e associazioni locali, che proporranno dimostrazioni, tornei, esibizioni e prove guidate. Dalle arti marziali al calcio, dal basket alla ginnastica, dal pattinaggio alla danza, senza dimenticare ciclismo, baseball e attività musicali, il programma consentirà a grandi e piccini di cimentarsi in discipline diverse, imparando dai migliori atleti del territorio.
I più giovani potranno partecipare al “Passaporto dello Sport”, collezionando timbri ogni volta che completeranno una prova. Chi riuscirà a completare l’intero percorso potrà partecipare all’estrazione di premi speciali: tre mesi di pratica gratuita per il primo classificato, due mesi per il secondo e un mese per il terzo.
Non solo sport: musica, street food e fumetti
Accanto all’attività fisica, l’edizione 2025 propone un’offerta culturale e di intrattenimento. Stand gastronomici e musica animeranno le piazze, mentre sotto i portici di piazza Europa e piazza Vecchio Ghetto sarà visitabile la mostra “Fair Play. Lo sport nei fumetti e nell’animazione”.
Novità di quest’anno, la presenza del Cartoon Club di Rimini, festival internazionale di fumetto, cinema d’animazione e games, che permetterà al pubblico di assistere a fumettisti al lavoro, ricevere disegni e gadget gratuiti.
Programma degli spettacoli serali
Il palco principale ospiterà un fitto calendario di esibizioni:
-
20.00 – Boar Skating
-
20.15 – Olimpia Ginnastica Ritmica Villa Verucchio
-
20.30 – Ginnastica Dinamica Militare
-
20.45 – Roller Verucchio
-
21.00 – New Graphic Ballet Centro Professionale Danza
-
21.15 – Scuola di Ballo Passi di Stelle
-
21.30 – Choreutica Centro Formazione Danza
-
21.45 – Accademia Musicale Artefonia
-
22.30 – Estrazione premi Passaporto dello Sport
Un evento per la comunità
L’evento è promosso dal Comune di Verucchio in collaborazione con le associazioni sportive locali. Cristian Maffei, Assessore allo Sport, sottolinea l’importanza della manifestazione:
“È un appuntamento molto sentito, organizzato a stretto contatto con le nostre realtà sportive per promuovere l’attività fisica, la socializzazione e i valori educativi che lo sport è capace di trasmettere ai più giovani.”
Verucchio in Strada, Giochi e Sport si conferma così un’occasione imperdibile per famiglie e appassionati, unendo sport, cultura e intrattenimento in una serata che promette divertimento e partecipazione per tutti.