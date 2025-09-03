Verucchio, inaugurazione della mostra immersiva “Le Vie del Marecchia”

Un viaggio fotografico e multimediale attraverso la Valmarecchia, il Montefeltro e la Valtiberina toscana. È questo il cuore della mostra immersiva “Le Vie del Marecchia – Racconti in Cammino”, che sarà inaugurata sabato 13 settembre 2025 alle ore 12.00 presso la Chiesa del Suffragio di Verucchio.

L’iniziativa, promossa dall’associazione di promozione sociale Finra Trek, nasce con l’obiettivo di valorizzare territori diversi dal punto di vista amministrativo ma uniti da un elemento comune: il fiume Marecchia. Secondo l’associazione, infatti, questo legame naturale può diventare punto di partenza per una maggiore collaborazione tra comuni, enti e realtà associative, aprendo prospettive di sviluppo culturale e turistico.

La mostra, ideata e curata artisticamente da Paolo Mantelli, offrirà al pubblico un’esperienza immersiva e innovativa, capace di raccontare la bellezza e le potenzialità di un’area che abbraccia Emilia-Romagna, Marche e Toscana. Oltre alla visita, l’appuntamento sarà anche occasione di confronto tra i partecipanti, chiamati a riflettere insieme sul futuro del territorio.

Al termine dell’inaugurazione, la Pro Loco di Verucchio offrirà un rinfresco a tutti i presenti.