Verucchio. Individuati i 6 finalisti: tutto pronto per Locomix 2025

Già in vendita online i biglietti della finale del 3 maggio

Si è tenuta sabato sera presso il Teatro Pazzini di Verucchio la seconda e ultima serata di selezioni di Locomix, organizzata con la compagnia teatrale Fratelli di Taglia. Il festival, giunto alla sua 18a edizione, è patrocinato dalla Segreteria di Stato per l’Istruzione e la Cultura, dalla Segreteria di Stato per il Turismo, dalla Giunta di Castello di Borgo Maggiore e realizzato in collaborazione con gli Istituti Culturali di San Marino.

Allo spettacolo, presentato da Ettore Mularoni e Daniele Dainelli, ha contribuito il pubblico stesso con la Riffa, format che torna dopo anni a scatenare l’ilarità generale tramite tre prove (canto, recitazione e danza) a cui sono stati sottoposti vari volontari con in palio un cesto offerto da Le Terre di Grabo.

Lo show è stato allietato dalla musica dal vivo del Trio BEATI PRECARI: Massimo Modula – chitarra e voce, Giacomo Depaoli – percussioni, Daniele Torri – sax e flauto traverso.

L’associazione desidera ringraziare Antonella Beschi e Gionata Santi del Club Fotografico Sammarinese per aver immortalato i momenti salienti della serata.

Il prossimo immancabile appuntamento è la finale, che si svolgerà sabato 3 maggio al Teatro Concordia di Borgo Maggiore.

Di seguito i sei comici finalisti. Sono stati scelti dal pubblico delle selezioni:

-ASSANE DIOP, italo senegalese di Milano, comico formatosi nei laboratori di Zelig nonché autore e content creator, ha già vinto diversi premi.

-ENRICO BALBONI di Renazzo (Ferrara), comico e caricaturista, è stato finalista al festival cabaret Emergente di Modena.

Individuati dalla Giuria, formata da membri della Compagnia Fratelli di Taglia e dell’Associazione Locomotiva:

-CAROLINA VICENTINI, detta Carolina l’Argentina, comica, autrice e monologhista di S. Severino, ha vinto diversi concorsi ed è reduce da una serata tutta sua nello storico locale di Area Zelig a Milano.

-FABRIZIO BORGHETTI (Dottorgasmo) di Cesena, comico e stand up comedian, si esibito nello storico Teatro di Zelig a Milano.

-YASSIN KEFI, italo-marocchino, stand up comedian di Carpi fresco del trionfo al Faenza cabaret del Teatro Masini, gira l’Italia con lo spettacolo 2 cuori e una panetta.

-MANUELE LAGHI di Milano, comico, attore e autore, negli ultimi anni ha approfondito la pratica della stand up comedy; insegna comunicazione della matematica attraverso l’umorismo.

I biglietti sono già in vendita online: https://www.liveticket.it/locomix

L’Associazione desidera ringraziare sentitamente gli sponsor dell’evento: Carisp San Marino, Energreen, London Pub, Norma Beauty Store e Titancoop.

Chiunque fosse interessato, può seguire i canali social dell’Associazione (Facebook e Instagram) per restare aggiornato su eventi e novità.