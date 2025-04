Verucchio. Locomix, risate e competizione: il Teatro Pazzini di Verucchio presenta il talent show dei comici emergenti in collaborazione con l’associazione Locomotiva di San Marino

LOCOMIX

FESTIVAL PER COMICI EMERGENTI – SELEZIONI 2025

Verucchio, 04 aprile 2025 – Il Teatro Pazzini si prepara ad accogliere la 18°ma edizione di LOCOMIX Festival per comici emergenti – selezioni 2025.

Per il secondo anno consecutivo le selezioni del festival avranno luogo a Verucchio sul palco del Pazzini, si comincia sabato 05 aprile 2025 (ore 21:15).

Otto comici a serata, provenienti da diverse città d’Italia, si esibiranno ognuno con il loro cavallo di battaglia, (della durata di non più di 8 minuti a testa), in una spettacolare passerella di risate. Presentano le due serate di selezioni Ettore Mularoni di Associazione Locomotiva S. Marino e Daniele Dainelli di Compagnia Fratelli di Taglia. Ogni serata sarà animata dalla presenza dell’eclettico trio Beati Precari, (Massimo Modula, Giacomo Depaoli e Daniele Torri) che accompagnerà gli artisti con una colonna sonora dal vivo, aggiungendo un tocco vibrante alla competizione. Ill pubblico sarà protagonista votando l’artista che più gli è piaciuto, decretando così il vincitore della serata. Una giuria composta da esperti del settore avrà il compito di selezionare i sei finalisti che si contenderanno il titolo nella serata finale, programmata per sabato 3 maggio al Teatro Concordia di San Marino. L’evento promette di offrire non solo divertimento e intrattenimento di qualità, ma anche l’opportunità di scoprire nuovi talenti nel mondo della comicità italiana.

Comici ammessi alle selezioni di sabato 5 aprile:

???????? ????????? anche detta Carolina l’Argentina, vive a S. Severino. Comica, autrice e monologhista, ha già vinto diversi concorsi ed è reduce da una serata tutta sua nello storico locale di Area Zelig, a Milano.

?????? ???? Italo senegalese vive a Milano, molto attivo sui social come come -Kiing Great – comico autore e content creator. Formatosi nei laboratori di Zelig ha già all’attivo diversi premi.

?????? ?????? di Castelfidardo, comico stand up, autore, musicista e scrittore. Si è già esibito in diversi Open Mic, affinando stile e repertorio.

???????? ????????? (Dottorgasmo) di Cesena, è un comico e stand up comedian. Si è esibito nello storico Teatro di Zelig a Milano, ha all’attivo diverse partecipazioni a festival e serate di comici in giro per l’Italia.

????? ?????????? di Castellammare di Stabia, vive a Roma, ha all’attivo esperienze come attrice, improvvisazione teatrale, stand up comedy, story telling.

?????? ????????? di Treviglio, attore, monologhista e chitarrista, ha all’attivo diverse partecipazioni a serate come La Corrida dei Comici, Free Stage area Zelig, e Open MIC, tutti a Milano.

????????? ??????? di Brindisi, vive a Grottaferrata, improvvisazione, canto, pittura, calcio balilla, lingue straniere, astrofisica e stand-up comedy. Tutte queste cose in una sola persona. Ma concentrarsi su una e farla bene? Banale.

?????? ???? Italo marocchino, nato e vive a Carpi. Stand up comedian, fresco del trionfo al Faenza cabaret del Teatro Masini. Gira con il suo spettacolo dal titolo “2 cuori e una panetta”.

Comici ammessi alle selezioni di sabato 12 aprile:

?????? ??????? di Renazzo (Ferrara) comico e caricaturista, ha già partecipato a diversi spettacoli comici, ed è stato finalista al festival cabaret Emergente di Modena.

??????? ????? di Milano, comico, attore e autore, negli ultimi anni ha approfondito la pratica della stand up comedy. Insegna comunicazione della matematica attraverso l’umorismo

???????? ?????????? arriva da Milano, comica e autrice dei suoi pezzi, ha già alle spalle oltre 60 Open Mic a Torino, Milano, Verona, Bologna e Roma.

????? ????? arriva da a Perugia comico e cabarettista 2° classificato a Camerino Vabaret e finalista a Zelig open mic tour.

??? ???????? di Gambolò (Pavia), stand up comedian e musicista, ha all’attivo diverse partecipazioni a rassegne e open-mic.

?????? ??????? di Marsciano (Perugia) comico e autore di brani comici per artisti e format, stand up comedian.

???????? ?????? vive a Montichiari (Brescia) comico ha già all’attivo innumerevoli OpenMic a Milano, Brescia, Desenzano, Verona, Padova, Bologna, Modena, Torino, Reggio Calabria.

?????? ???????? vive a Forlì, comico e ballerino ha già preso parte a numerosi Spettacoli teatrale interpretando anche Gomez nello spettacolo La famiglia Adams.

Per informazioni e prenotazioni tel. 320 5769769

Ingresso intero € 10; ridotto € 8

Ridotto per under 25 e over 65

Prevendita online: www.liveticket.it/teatropazziniverucchio

www.fratelliditaglia/teatropazziniverucchio

facebook: Teatro Eugenio Pazzini Verucchio

instagram: Teatro Pazzini Verucchio

Teatro Pazzini Verucchio via S. Francesco n. 12 Verucchio (Rimini)