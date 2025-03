Verucchio. Per la Festa dell’Amicizia fra i Popoli Mundialito di calcetto fra 13 Paesi e in piazza ben 23 nazioni

La settima edizione della “Festa dell’Amicizia fra i popoli per un mondo unito” parte con il Mundialito: sabato 1 giugno a Ponte Verucchio i rappresentanti di 13 Paesi si sfideranno a calcetto all’insegna dell’amicizia e del rispetto con tanto di inni nazionali e bandiere a bordo campo.

Domenica 2 dalle 15.30 in Piazza Europa musica, balli etnici, racconti e piatti tipici dal mondo: con una speciale scenografia colorata dei rappresentanti di ben 23 nazioni e un canto dedicato si lancerà un inno di pace

Dopo il ritorno post Covid del 2022, la Festa dell’Amicizia fra i popoli per un mondo unito riparte anche quest’anno dal Mundialito, tornato lo scorso anno dopo una pausa che durava al 2019 e le sfide di calcetto fra i rappresentanti di 13 Paesi apriranno il sipario sabato 1 giugno alle 14.30. Nata nel 2016 sotto il segno dello slogan “Incontrarsi per ri-conoscersi”, l’iniziativa è promossa dall’Assessorato ai Servizi Sociali del Comune di Verucchio e la settima edizione è in programma nel prossimo fine settimana, fra sabato 1 e domenica 2.

MUNDIALITO PER ADULTI E RAGAZZIIl sedicesimo Mundialito si terrà come detto sabato al campo sportivo di Ponte Verucchio a partire dalle 14.30 e la premiazione dei vincitori del torneo si terrà poi domenica in Piazza Europa nell’ambito della Festa dei Popoli. Il torneo si svolgerà con lo spirito dello sport for peace, all’insegna dell’amicizia, tanto che è previsto anche il Premio Fair play. A sfidarsi a calcetto saranno 10 squadre in rappresentanza di 13 Paesi del mondo.. Ogni partita sarà preceduta dagli inni nazionali delle squadre e non mancheranno bandiere e tifo pittoresco e appassionato ma sempre all’insegna del rispetto reciproco.

LA FESTA IN PIAZZALa Festa dell’Amicizia fra i popoli per un mondo unito 2024 rinnova il suo appuntamento in un momento storico che colora l’evento di ulteriori significati purtroppo di stringente attualità e l’assessorato alle politiche sociali -e Associazioni Focolari Romagna Aps – con il supporto di Beetween-Coop, Il Millepiedi-Isur prog.Interazioni, la Parrocchia di San Paterniano, l’Istituto Comprensivo Ponte sul Marecchia e l’Associazione Argentina per il mondo – ripropongono il consueto programma fatto di musica, tradizioni, racconti e piatti tipici dal mondo: l’appuntamento è per domenica 2 giugno alle 15.30 in Piazza Europa, le tante famiglie prepareranno assaggi dei menu tradizionali e si susseguiranno brani e balli etnici, ci sarà la partecipazione dell’Istituto Comprensivo Ponte sul Marecchia e si creerà una speciale scenografia colorata che metterà insieme rappresentanti di ben 23 nazioni e che con un brano dedicato lancerà un inno di pace per il mondo.

L’amministrazione ringrazia Hera per l’altrettanto tradizionale collaborazione: sarà infatti presente con la sua “Sorgente Urbana” (la “casa mobile dell’acqua”) contribuendo a rendere l’evento ancor più sostenibile.