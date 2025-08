Verucchio, ritardi nella consegna dei bollettini TARI 2025: pagamento senza mora fino al 15 agosto

La distribuzione degli inviti al pagamento della Tassa sui Rifiuti (TARI) per l’anno 2025 sta registrando ritardi nel Comune di Verucchio, a causa di problematiche non dipendenti dall’Amministrazione comunale.

I bollettini, che contengono le scadenze per il versamento delle rate, sono stati spediti con largo anticipo a Poste Italiane. Gli inviti sono stati inoltrati tramite diversi canali: per le aziende via PEC, per i cittadini che lo hanno richiesto via e-mail, e tramite posta tradizionale per chi necessita della versione cartacea.

La scadenza della prima rata era fissata per il 31 luglio 2025, ma a causa dei ritardi postali i cittadini che non hanno ancora ricevuto il bollettino possono richiederne un duplicato contattando l’Ufficio Tributi al numero 0541/673930 oppure scrivendo all’indirizzo email tributilocali@comune.verucchio.rn.it.

Per agevolare i contribuenti, il Comune ha disposto che, anche in caso di ricezione del bollettino dopo la scadenza del 31 luglio, sarà possibile effettuare il pagamento senza applicazione di mora entro il 15 agosto 2025, ovvero con un’ulteriore proroga di 15 giorni. Superato questo termine, chi dovrà versare la TARI potrà comunque procedere, ma dovrà utilizzare la procedura del Ravvedimento Operoso, che comporta maggiorazioni.

Il pagamento della TARI può essere effettuato in diversi modi: tramite la piattaforma online PagoPA, presso gli sportelli bancari, gli uffici postali o esercizi commerciali abilitati.

L’Amministrazione comunale invita i cittadini a utilizzare i canali indicati per richiedere eventuali duplicati e assicura la propria disponibilità per ogni chiarimento.