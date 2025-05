Verucchio: sabato 27 aprile in scena Vito con “L’altezza delle lasagne” al Teatro Pazzini

L’altezza delle lasagne

Monologo di sopravvivenza gastronomica

Fresco di debutto arriva sulle scene il nuovo spettacolo comico di Vito, ricco di tutta la sua ‘bolognesità’ e della sua passione per la cucina. “L’altezza delle lasagne” è pronto a far scoppiare di risate e riflessioni il pubblico, in un excursus esilarante e spietato sul malsano e perverso rapporto tra l’uomo e il piano cottura.

Verucchio, 24 aprile 2024 – Prosegue la stagione 2024 del Teatro Pazzini d Verucchio. A salire sul palco sabato 27 aprile 2024 alle ore 21:15 è Vito con la sua ultima fatica: L’ Altezza delle lasagne. Creato da Francesco Freyrie e Andrea Zalone, con la regia di Daniele Sala, L’ Altezza delle Lasagne promette di essere un’esperienza teatrale unica nel suo genere. Attraverso uno sguardo vivace e tagliente, il protagonista Vito esplora le mistificazioni, le ossessioni e le derive che caratterizzano il panorama culinario contemporaneo. Lasciando il pubblico a bocca aperta tra risate e riflessioni, questo spettacolo porta alla ribalta le tendenze e gli eccessi che definiscono il rapporto moderno con il cibo. Vito affronta con ironia e sagacia tutte le sfaccettature del mondo gastronomico: dalla selezione delle materie prime ai capricci dei ristoranti, passando per le mode alimentari, le allergie e le intolleranze. Nessun argomento è al sicuro analizzato dall’occhio acuto e critico di Vito, che invita il pubblico a guardare il cibo con occhi nuovi e a ridefinire il proprio rapporto con esso.

Perché è scomparsa la rucola e siamo invasi dall’avocado?

Chi ha deciso che non serve più la mezzaluna?

Cosa ha trasformato il semplice gesto di nutrirsi in una nuova religione?

Da quando l’uomo ha smesso di fare da mangiare e si è trasformato in Chef?

Si può preparare una torta di mele eco-sostenibile senza sfruttare l’ambiente?

Nel nuovo One Man Show Vito ci porta su un terreno a lui caro, quello del cibo e della cucina, in un excursus esilarante e spietato sul malsano e preverso rapporto tra l’uomo e il piano cottura.

Lo spettacolo che tutti quelli che amano mangiare dovrebbero vedere.

Per informazioni e prenotazioni tel. 320 5769769

Ingresso intero € 20; ridotto € 18

Ridotto per under 25 e over 65

Prevendita online: www.liveticket.it/teatropazziniverucchio

www.fratelliditaglia/teatropazziniverucchio

facebook: Teatro Eugenio Pazzini Verucchio

instagram: Teatro Pazzini Verucchio

Teatro Pazzini Verucchio via S. Francesco n. 12 Verucchio (Rimini)

Teatro Pazzini Verucchio

Sabato 27 aprile 2024 ore 21,15 Prosa/comico

VITO- L’altezza delle lasagne – monologo di sopravvivenza gastronomica

regia Daniele Sala

di Francesco Freyrie e Andrea Zalone