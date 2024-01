Victor San Marino superata di misura una solida Pistoiese. Finisce 2 a 1 per il Victor

Victor San Marino superata di misura una solida Pistoiese

19’ giornata Serie D – Girone D 2023/2024

Victor San Marino – Pistoiese 2-1

Victor San Marino (3-5-2)

Pazzini, Sabba, Onofri, Gramellini (87’ Bertolotti), Arlotti, Haruna (60’ Lattarulo), Lombardi, Lazzari (56’ Carlini), Benvenuti T., De Santis (75’ Lozza), Villanova (85’ Tosi)

A disposizione: Gattuso, Benvenuti G, Eleonori, Sami

Allenatore: Stefano Cassani

Pistoiese (4-4-2)

Gambassi, Riccio, Cordato (71’ Nannipieri), Mendolia, Carannante, Greco, Pertici, Ondo (62’ Del Rosso), Trezza (52’ Ielo Demetrio), Diakhate (82’ Biaggi), Fiaschi (79’ Sanzone).

A disposizione: Gambassi, Bonfanti, Frijia, Virdò

Allenatore: Gabriele Parini

Arbitro: Domenico Moscolo

Assistenti: Angelo Spoletini, Simone Conforti

Ammoniti: Haruna (V) 58’, Carannante (P) 68’, Greco (P) 77’

Espulsi: Greco (P) 77’

Marcatori: Arlotti (V) 25° – Diakhate (P) 59, Sabba (V) rig.79°

STADIO DI ACQUAVIVA –

Primo tempo che si apre con la Victor a fare gioco e la Pistoiese pronta a ripartire. Prima occasione per i padroni di casa al 4° con Lazzari che entra in area da destra mette al centro un pallone sparato alto da Villanova. Il match vive di continui cambi di fronte senza particolari occasioni fino al 25° quando su un cross basso di Gramellini, Arlotti sblocca il risultato con un destro al volo rasoterra che batte Mataloni sul palo di sinistra. Il primo tempo si chiude senza recupero con una Victor padrona del campo e con un paio di occasioni per Lazzari ed Arlotti sventate in calcio d’angolo. Il secondo tempo vede una Pistoiese arrembante, che schiaccia i biancoazzurri (oggi in maglia nera) nella propria metà campo. Padroni di casa spesso in difficoltà e su un errore in uscita Diakhate trova il gol del pareggio con un destro rasoterra che batte Pazzini al 14°.

Cassani toglie Lazzari per Carlini e quindi Haruna per Lattarulo. La Victor ritrova il bandolo della matassa in una partita molto combattuta e proprio Carlini, autore di una grande prestazione, si guadagna un calcio di rigore, che costa prima l’ammonizione e quindi l’espulsione diretta per proteste di Greco. Al 34° Sabba si presenta sul dischetto e spiazza con freddezza l’estremo difensore della Pistoiese. La squadra di Cassani alza i giri e si procura diverse occasioni. La partita si chiude sul risultato di 2-1 a favore della Victor dopo 7 minuti di recupero.