VIDEO – Arezzo, strage sull’autostrada, tre morti e 18 feriti: camion sfonda la carreggiata in A1 e travolge diverse auto e una autoambulanza uccidendone tutti gli occupanti

Una mattinata di sangue quella di oggi, lunedì 4 agosto, sull’autostrada A1 tra Arezzo e Valdarno. Un camion ha improvvisamente perso il controllo e, saltando la carreggiata, ha invaso la corsia opposta travolgendo diversi veicoli. Il bilancio è tragico: tre persone hanno perso la vita e altre diciotto risultano ferite.

Le vittime viaggiavano a bordo di un’ambulanza della Misericordia di Terranuova Bracciolini: si tratta di due volontari e del paziente che stavano trasportando. Nessuno dei tre ha avuto scampo nell’impatto violentissimo. Oltre all’ambulanza, sono rimasti coinvolti anche un caravan, tre automobili e il mezzo pesante stesso.

Il drammatico incidente è avvenuto poco dopo le 11:00 all’altezza del chilometro 338 dell’A1, in direzione nord. Subito è scattato il protocollo di maxiemergenza della ASL Toscana Sud Est. Sul posto sono intervenuti gli elicotteri Pegaso 1 e Pegaso 3, squadre sanitarie da Firenze, automediche da Arezzo, oltre ai vigili del fuoco provenienti da Montevarchi e Arezzo, con il supporto dell’autogru del comando di Firenze. Le forze dell’ordine hanno provveduto alla chiusura del tratto autostradale per permettere le operazioni di soccorso e i rilievi del caso.

Il bilancio attuale, secondo le autorità sanitarie, è di:

3 morti (i tre occupanti dell’ambulanza),

1 ferito in codice rosso,

4 feriti in codice giallo,

10 feriti in codice verde.

Le cause dell’incidente sono ancora in fase di accertamento. Gli investigatori stanno analizzando i rilievi per ricostruire la dinamica esatta di un impatto che, in pochi secondi, ha trasformato l’autostrada in uno scenario di devastazione.

Il video di Arezzo24: