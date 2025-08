Peschereccio in fiamme nel porto di Rimini, nella notte 3 squadre in azione: 4 ore di lavoro per spegnere l’incendio, evitare l’affondamento dell’imbarcazione e scongiurare la propagazione ai natanti vicini. Alla fine, grazie alla professionalità dei Vigili del Fuoco, tutti gli obiettivi sono stati conseguiti e l’incedio è stato domato.