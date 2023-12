Vigor Senigallia Supera l’United Riccione 2-1

In un match carico di emozioni sul campo sintetico di Senigallia, il Vigor Senigallia ha ottenuto una vittoria importante per la classifica per 2-1 contro l’United Riccione. La squadra di casa, che sta mostrando ottime performance in campionato, ha affrontato un United Riccione desideroso di riscatto dopo le recenti partite.

Il match si è acceso fin dai primi minuti con un gol del Vigor Senigallia. Mancini ha lanciato una punizione laterale che ha trovato la deviazione vincente di Marini, mettendo il pallone nell’angolo basso alla destra del portiere Rossi. Il primo tempo ha visto poche altre azioni degne di nota, ma una buona parata di Rossi e l’uscita forzata di Diambo per un infortunio alla caviglia hanno mantenuto l’attenzione alta. Nel secondo tempo, l’United Riccione è tornato in campo con maggior vigore e propositività, creando diverse occasioni pericolose. Tuttavia, è stata la Vigor Senigallia a raddoppiare grazie a una splendida azione di Kerjota, che ha superato Pichierri e concluso in rete con un tiro che ha colpito il palo prima di entrare.

Il Riccione ha ridotto il divario verso la fine della partita con un gol di Tonelli, approfittando di una respinta del portiere Roberto su una potente punizione di Maio. Nonostante un finale di partita intenso, l’United Riccione non è riuscito a pareggiare, lasciando così la vittoria al Vigor Senigallia per 2-1. La partita ha segnato anche il debutto di Tirincanti, un giovane talento emergente dal settore giovanile dell’United Riccione.

La Vigor Senigallia quindi conferma il suo buon momento in classifica, mentre l’United Riccione dovrà ripartire alla ricerca di punti preziosi nelle prossime giornate di campionato.