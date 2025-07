Villa Pamphili, Kaufmann in Italia venerdì

Appena sbarcato sull’isola greca di Skiathos avrebbe chiesto in prestito del denaro a un amico negli Stati Uniti

È atteso per venerdì l’arrivo in Italia di Francis Kaufmann, alias Rexal Ford: il cittadino californiano, accusato dell’omicidio della piccola Andromeda, di 11 mesi, e principale sospettato per la morte della madre della piccola, Anastasia Trofimova, atterrerà all’aeroporto di Ciampino dalla Grecia, dove è attualmente detenuto in attesa della consegna alle autorità italiane, con un volo dell’Aeronautica Militare.