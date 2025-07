Villa Verucchio. Villanova Basket Tigers: entra in campo il Villanova Summer, 18 giorni di basket sotto le stelle in piazza

Basket sotto le stelle per diciotto appassionanti giorni, dal 23 luglio al 9 agosto. È l’evento organizzato da Villanova Basket Tigers in piazza I maggio, a Villa Verucchio, manifestazione che riporta la palla a spicchi nel foro del paese per il quarto anno consecutivo e dopo i successi delle quattro stagioni precedenti ma con diverse novità.

“Villanova Summer Playground” è una festa in piazza I Maggio che gode del patrocinio del Comune di Verucchio: playground all’aperto per sfide tra amici e tornei 3vs3, gara di tiro da 3, e gioco all’aperto per bambini, bambine e ragazzi.

Mercoledì 23 luglio il Summer è partito subito col il “botto”: la partita in cui si sono ricordati i due amici Francesco Raffaelli ed Enrico Possenti, prematuramente scomparsi – All Star Raffo vs Alla Star Poss – ha richiamato tanti appassionati, amici e conoscenti. si Serata chiusa in amicizia e allegria con una tavolata in piazza organizzata dal Griglificio.

Il testimone passa subito al minibasket: bambine e bambini si sfideranno sul playground giovedì 24 luglio e venerdì 25 luglio, con omaggi per tutti gli intervenuti, partire dalle nuove, fiammanti t-shirt per bambine e bambini.

Sabato 26 e domenica 27 luglio due serate di gioco libero.

Il basket giocato torna protagonista lunedì 28 e martedì 29 luglio: sul campo di piazza I Maggio è di scena il torneo “King of Playground” memorial Raffo e Poss (Francesco Raffaelli ed Enrico Possenti) per squadre juniores maschili.

Novità dell’edizione 2025, il torneo “King of Playground” memorial Raffo e Poss per squadre juniores femminili (annate 2011, 2012, 2013).

Giovedì 31 luglio serata di gioco libero.

Venerdì 1 agosto serata minibasket con gelato e t-shirt omaggio per tutti gli intervenuti.

Dal 4 al 6 agosto è di scena il torneo “King of Playground” memorial Raffo e Poss (Francesco Raffaelli ed Enrico Possenti) per squadre senior.

Max 5 giocatori per squadra, 3vs3. Possono partecipare ragazzi dai 16 anni in su. In caso di maltempo il torneo si giocherà alla Tiger Arena.

Premi per tutte le squadre vincitrici, sfolgorante canotta “Raffo e Poss” in quattro colori per tutti gli atleti in campo

Finali e premiazioni mercoledì 6 agosto alla presenza del sindaco di Verucchio, Lara Gobbi.

Al Summer Playground entra in campo anche la solidarietà. Avis comunale di Verucchio sarà presente con uno proprio punto informatico per raccontare l’importanza della donazione, e il 5 agosto organizza la tradizionale cocomerata.

Presente pure Valore Romagna, progetto di rilancio dell’economia locale attraverso la valorizzazione del territorio, come pure la Ginnastica Dinamica Militare con i propri allenamenti, e l’Apina Solidale, distribuzione gratuita di acqua, progetto di solidarietà e integrazione che fa capo a Fondazione San Giuseppe di Rimini.

“Villanova Summer Playground vuole essere una festa dello sport, della pallacanestro e della socialità. – spiega la filosofia dell’iniziativa il vice presidente Tigers, Samuele Monti – Un impegno importante per la nostra società, che abbiamo fortemente voluto per i bambini, i ragazzi e le loro famiglie, e riusciamo ad allestire grazie al patrocinio e alla fattiva collaborazione dell’Amministrazione Comunale di Verucchio. Ci auguriamo che Summer Playground continui ad essere un segnale positivo per il paese e l’intero territorio – come lo è stato in precedenza – e la possibilità per quanti non hanno mai giocato a basket di provare questo magnifico sport, con altri amici e sotto la guida di validi istruttori”.