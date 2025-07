Villetta in fiamme a San Mauro Pascoli: famiglia intrappolata sul tetto. Salvata dai Vigili del Fuoco

Momenti di puro terrore la scorsa notte, tra ieri e oggi, per una famiglia residente in via Madre Teresa di Calcutta, a San Mauro Pascoli, quando un incendio ha avvolto parte della loro villetta a schiera costringendoli a rifugiarsi sul tetto per salvarsi da fiamme e fumo.

Erano circa le 2:30 del mattino di ieri, lunedì 7 luglio, quando è scattato l’allarme. All’arrivo dei Vigili del Fuoco, lo scenario era già critico: l’interno della casa stava andando in fiamme e l’unica via di fuga per gli abitanti era stata una corsa disperata verso l’alto, cercando salvezza sul tetto dell’abitazione.

I soccorritori hanno agito con tempestività, mettendo in sicurezza la zona e procedendo al salvataggio delle persone coinvolte, poi affidate al personale sanitario del 118 per gli accertamenti medici di rito. Fortunatamente, al momento non risultano conseguenze gravi per i membri della famiglia.

L’intervento dei Vigili del Fuoco si è protratto a lungo, tra le operazioni di spegnimento e bonifica, necessarie per contenere il rogo che ha interessato una parte dell’edificio.

Le cause dell’incendio sono ancora in fase di accertamento, e gli inquirenti sono già al lavoro per risalire all’origine del rogo.

Un episodio che riaccende l’attenzione sull’importanza dei sistemi di allarme antincendio e sulla rapidità dell’intervento dei soccorsi, che in questo caso ha evitato una possibile tragedia.