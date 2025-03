VIOLA LA MISURA CAUTELARE A CUI ERA SOTTOPOSTO E VIENE TROVATO IN POSSESSO DI SOSTANZE STUPEFACENTI: 38ENNE NIGERIANO ARRESTATO DAI CARABINIERI.

Bologna: I Carabinieri della Stazione Bologna Navile hanno arrestato un 38enne straniero, già noto alle Forze dell’Ordine, accusato di evasione e detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. È successo quando i militari dell’Arma, impegnati in un servizio di controllo del territorio unitamente ai militari dell’Esercito Italiano, hanno notato un individuo aggirarsi – con fare ambiguo – nei pressi del quartiere Bolognina. Insospettiti dal suo atteggiamento, gli operanti hanno deciso di effettuare un controllo: scorgendoli, tuttavia, il 38enne si è dato immediatamente alla fuga. L’uomo, in seguito, è stato identificato e trovato in possesso di circa 47 grammi di Hashish, oltre alla somma in denaro di 5.300,00 euro circa, in contanti. Da ulteriori e più approfonditi accertamenti, i Carabinieri hanno inoltre scoperto che l’individuo in questione era già sottoposto a detenzione domiciliare, disposta con provvedimento dell’aprile 2023, divenuto poi definitivo lo scorso gennaio. Alla luce di quanto indicato, su disposizione della Procura della Repubblica di Bologna, il 38enne è stato nuovamente arrestato dai Carabinieri e ricondotto ai domiciliari, in attesa dell’udienza di convalida.