Violento frontale a Morciano di Romagna, donna trasportata al Ceccarini di Riccione, ferita non gravemente

Incidente stradale avvenuto oggi nel primo pomeriggio a Morciano di Romagna, in via Abbazia. Una Skoda Octavia grigia è stata coinvolta in un violento impatto con un’Audi Q5 che procedeva in direzione opposta. La conducente, che stava viaggiando verso Cattolica, è stata fortunatamente senza gravi ferite nonostante il violento impatto. È stata trasportata all’Ospedale Ceccarini di Riccione per accertamenti medici. Sul posto sono intervenuti il personale del 118, i Vigili del Fuoco di Cattolica e la Polizia Locale Valconca per il ripristino della viabilità.