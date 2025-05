VIRTUS BIKE SAN MARINO. Erminia Pula protagonista alla Nove Colli: 22ª assoluta e 2ª di categoria

La ciclista Erminia Pula, atleta del team Virtusbike, ha conquistato un risultato di grande prestigio alla Nove Colli 2025, una delle granfondo più celebri d’Europa.

Impegnata sul percorso lungo da 189 km, Erminia ha chiuso la gara in 7 ore e 24 minuti, piazzandosi 22ª assoluta e 2ª nella sua categoria. Una prestazione di altissimo livello, frutto di determinazione e preparazione, su un tracciato reso ancora più selettivo dal caldo e dal dislivello impegnativo.

Il risultato alla Nove Colli arriva a coronamento di un momento di forma eccellente: pochi giorni prima, Erminia si era già messa in luce alla Granfondo Squali Trek, concludendo al 3° posto di categoria sul percorso lungo da 128 km. Due risultati consecutivi che confermano il talento in continua crescita dell’atleta.

Ancora più sorprendente se si considera che Erminia ha iniziato a praticare ciclismo solo da pochi anni. In poco tempo è riuscita ad affermarsi tra le migliori interpreti del panorama amatoriale femminile, unendo passione e spirito di sacrificio.

Al termine della gara, Erminia ha commentato così la sua esperienza:

«Per me partecipare alla Nove Colli significa, prima di tutto, onorare il mio territorio. Sì, sono molto stanca – anche perché, prima di una granfondo o di qualsiasi evento ciclistico impegnativo, finisco per dormire solo due o tre ore. Ma correre su strade che in parte conosco bene mi dà sempre una carica speciale. Non mi aspettavo affatto questo risultato: anzi, la prima cosa che mi motiva non è il piazzamento, ma il piacere di pedalare come piace a me.»