Virtus San Marino. Tutto pronto per la sfida di stasera

Poi è ovvio, ci sono anche gli avversari, con i quali in questo caso paghiamo un deficit abbastanza importante di condizione, ma sono sicuro che i miei ragazzi si faranno valere in campo.”

La Virtus, come sempre succede da qualche anno a questa parte scende sempre in campo per vincere.

Per il tecnico neroverde quella di stasera sarà una gara da giocare con attenzione, come già fatto all’andata, ma nella quale si augura di poter creare più grattacapi alla retroguardia bosniaca di quanto fatto all’andata: “Cambierò qualche pedina, alcune scelte saranno obbligate, altre saranno invece mie decisioni di tipo tecnico, ma sono sicuro che usciremo dal campo avendo dato tutto.

Sulla stessa lunghezza d’onda è Aron Giacomoni: “Per noi giocare questo tipo di partite è una ricompensa per quanto fatto in campionato, nella gara di andata abbiamo fatto tutto sommato bene, subendo due gol da palla inattiva. Stasera scenderemo in campo con la mente sgombra, perché il risultato dell’andata dice che dobbiamo recuperare, ma il non avere niente da perdere può diventare la nostra forza”.