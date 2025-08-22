Viserba, albero pericolante minaccia un’abitazione: evacuate 19 persone

Momenti di apprensione nel tardo pomeriggio di ieri a Viserba, dove un albero di alto fusto, reso instabile dal maltempo che ha colpito la provincia, ha minacciato una casa in via Palotta. L’allarme è scattato intorno alle 18.30, quando il comando dei Vigili del Fuoco di Rimini, già impegnato in numerosi interventi, ha richiesto il supporto della Protezione Civile provinciale.

Le operazioni, tuttora in corso, hanno visto l’impiego dell’autogru del comando di Forlì, intervenuta a supporto dell’autoscala e della squadra dei Vigili del Fuoco di Bellaria, sotto il coordinamento di un funzionario sul posto. «L’intervento si è reso necessario per garantire la sicurezza delle persone – spiegano i soccorritori – e per rimuovere la pianta in maniera controllata».

In via precauzionale, sono stati evacuati i residenti dell’abitazione minacciata e delle case vicine: 19 persone e 5 animali domestici sono stati messi al sicuro e potranno rientrare solo al termine delle operazioni. Sul posto anche la Polizia Municipale, impegnata a regolare la viabilità durante le manovre dei mezzi di soccorso.

Il maltempo che ha investito il riminese ha provocato numerosi disagi, con interventi in coda che hanno richiesto il massimo sforzo da parte dei Vigili del Fuoco e dei volontari della Protezione Civile.