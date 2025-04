Viserbella accende le menti con TEDx: torna l’evento che celebra gli “Unstoppable” del cambiamento

Dopo il successo del primo anno, torna nella frazione di Rimini nord il format di evento concesso solamente con una licenza internazionale.

TEDx Viserbella nasce dalla volontà di alcuni amici nel portare un evento così importante in una piccola frazione del comune di Rimini, trasformandola in un palcoscenico in cui si riuniscono menti brillanti, innovatori e pensatori audaci per condividere storie che illuminano nuove prospettive e ispirano azioni significative.

Se nel 2024 il filo conduttore era il legame tra comunità, turismo e territorio, quest’anno il tema sarà “Unstoppable”.



Chi sono gli Unstoppable?

Sono coloro che, per esempio, promuovono la nascita di imprese in paesi in via di sviluppo, o coloro che antepongono il benessere dei propri dipendenti al di sopra del profitto aziendale. Sono coloro che, con una scelta coraggiosa, cambiano totalmente la visione del loro mondo influenzando positivamente chi li circonda.

Si parlerà di come la percezione della realtà cambia per ognuno di noi e di quanto sia importante ascoltare e capire il prossimo per migliorare e migliorarsi. Un vero “Unstoppable” è chi ha fatto dell’economia sostenibile una missione di vita ed il suo mestiere e chi combatte tutti i giorni per i sani valori dello sport che rappresenta la propria città.

La rosa dei relatori di Tedx Viserbella prevede la partecipazione di Adriano Aureli – imprenditore, filantropo e sognatore, Mirko Ricchi- imprenditore riminese, Enrico Maria Fantaguzzi – CEO di un network inclusivo e ancora Claudio Chiani – Socio fondatore di una cooperativa, Lucente Benedetta insieme a Riccardi Renato – parrucchieri e Alessia Valducci – imprenditrice e Presidente di una società sportiva di baseball.

Un appuntamento imperdibile per chiunque voglia lasciarsi ispirare da chi, nonostante le difficoltà, ha deciso di non fermarsi mai. L’appuntamento è sabato 5 Aprile 2025 ore 15.00 Hotel Oxygen di Viserbella.

Comunicato Stampa