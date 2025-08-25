Viserbella, paura in hotel: incendio nella lavanderia, evacuazione senza feriti

Momenti di tensione sabato 23 agosto a Viserbella, quando un incendio è scoppiato nella lavanderia di un hotel di via Busignani. La prontezza del personale e l’intervento immediato dei vigili del fuoco hanno evitato il peggio.

Gli ospiti e i dipendenti sono stati fatti uscire tempestivamente dall’edificio, mentre le fiamme interessavano solo l’area lavanderia. Dopo circa due ore, una volta domato l’incendio, tutti hanno potuto rientrare nelle proprie stanze senza riportare ferite o intossicazioni.

Secondo quanto ricostruito, il rogo non ha compromesso altre parti dell’hotel, confermando l’efficacia delle procedure di sicurezza e dell’allarme interno. L’episodio evidenzia l’importanza della prontezza dei soccorsi e della gestione dell’emergenza, che hanno permesso di contenere i danni e tutelare la sicurezza di tutti i presenti.