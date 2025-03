Visita a San Marino del Direttore Generale della Fao S.E. Qu Dongyu

E’ oggi in visita a San Marino il Direttore Generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’Alimentazione e l’Agricoltura (FAO), S.E. Qu Dongyu, accompagnato da una propria alta Delegazione.

Ad accogliere il Direttore Generale a Palazzo Begni, è stato il Segretario di Stato per gli Affari Esteri, Luca Beccari che, in mattinata, ha avuto un ampio colloquio politico- diplomatico, nel quale sono stati ripercorsi i passaggi salienti del proficuo rapporto che lega la Repubblica all’Organizzazione Internazionale.

Alla presenza delle rispettive Delegazioni, il confronto è partito dall’impegno attivo che San Marino svolge in seno alla FAO, nella quale ha detenuto importanti incarichi, svolgendo tuttora ruoli dirimenti negli organismi interni, anche grazie alla Missione Permanente accreditata, guidata dall’Ambasciatore Daniela Rotondaro.

Richiamato l’impegno sammarinese nel cercare di combattere a livello globale le piaghe della fame e della povertà, condividendo le riforme strutturali che l’Organizzazione sta portando avanti, anche in conformità agli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile, propri dell’Agenda 2030.

La Visita conferma l’ottimo rapporto che lega la Repubblica ad un’Organizzazione in prima linea anche negli attuali scenari, in cui l’approvvigionamento alimentare, oltre a salvare vite umane, rappresenta un’arma potente anche negli equilibri geopolitici e nelle dinamiche internazionali.

Grande apprezzamento per il ruolo svolto da San Marino nella FAO da parte del Direttore Generale, che ha richiamato il sensibile contributo della Repubblica a livello multilaterale, anche attraverso gli strumenti del dialogo e della diplomazia.

A seguire l’incontro con il Segretario di Stato Beccari è intervenuto un articolato colloquio con il Segretario di Stato per il Territorio, l’Ambiente e l’Agricoltura, Stefano Canti.

La Visita si è poi trasferita a Palazzo Pubblico, per l’Udienza concessa dagli Ecc.mi Capitani Reggenti, S.E. Alessandro Rossi e S.E. Milena Gasperoni.

“La Visita del Direttore Generale della FAO ci riempie di orgoglio- ha affermato il Segretario di Stato Beccari – soprattutto oggi, in una fase storica in cui l’Organizzazione è chiamata a svolgere un ruolo apicale nella mitigazione dei conflitti in corso, per la centralità che riveste l’approvvigionamento alimentare e per la necessità di rivedere su scala sistemica l’impatto delle politiche di sostenibilità alimentare e ambientale nelle strategie politiche globali. San Marino intende confermare e rilanciare ulteriormente la propria azione al suo interno, consapevole che il ruolo di ogni attore internazionale possa contribuire sensibilmente a creare un’opinione critica sul bisogno di pace attraverso la lotta alle disparità”.

San Marino, 23 maggio 2024/1723 d.f.R.