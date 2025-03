‘Vite – Storie di felicità’, lo show itinerante che promuove la felicità arriva al Carisport di Cesena con due eventi gratuiti per le scuole della regione e i cittadini

Due incontri esclusivi e gratuiti: la mattina dedicata agli studenti

delle scuole superiori e medie e la sera a tutta la cittadinanza

L’iniziativa è realizzata dalla Fondazione Della Felicità ETS di Walter Rolfo

con il supporto di Generali Italia insieme alla sua rete agenziale e il patrocinio della Regione Emilia- Romagna, della Provincia e del Comune di Cesena

Sul palco insieme a Walter Rolfo: Walter, Sebastiano Gravina (Videociecato), Fabio Zaffagnini, Raffaello Corti (in arte Faccestamagia), Emanuele Lambertini, Matteo Fraziano

Dopo il grande successo dello scorso anno a Milano, Modena e Monopoli, che ha coinvolto circa 15mila persone, venerdì 28 marzo arriva al Carisport di Cesena “Vite: storie di felicità”: lo speciale spettacolo motivazionale che mette al centro la felicità delle persone, in particolare dei ragazzi e delle ragazze delle scuole superiori e medie. L’evento, che si inserisce all’interno del progetto formativo “Chi è felice non bulla, non sballa e… non molla” promosso e realizzato dalla Fondazione della Felicità ETS, in collaborazione con Generali Italia e patrocinato dalla Regione Emilia-Romagna, della Provincia di Forlì-Cesena e del Comune di Cesena, sarà suddiviso in due momenti, entrambi gratuiti: il primo la mattina, dalle ore 10.00, dedicato su invito alle studentesse e agli studenti delle scuole di Cesena di primo e secondo grado, e il secondo la sera, dalle ore 21.00, aperto a tutti i cittadini.

Un’iniziativa unica che vedrà sul palco con il suo esclusivo show Walter Rolfo, Presidente della Fondazione della Felicità ETS, ingegnere e psicologo, coach ed esperto di processi percettivi, accompagnato per l’occasione da ospiti speciali che si alterneranno per raccontarsi in una versione inedita, condividendo con il pubblico alcuni momenti cruciali della propria carriera professionale o della propria vita privata per un viaggio motivazionale e formativo che offre la possibilità di riflettere sulla propria felicità e trarre ispirazione e stimoli dalle storie degli altri. Tutti i dettagli sono stati illustrati questa mattina dalle Assessore alla scuola e ai Servizi per l’infanzia Maria Elena Baredi e alle Politiche giovanili Giorgia Macrelli e da Manuela Salerno, project manager della Fondazione della Felicità. Presenti inoltre i referenti territoriali di GENERALI, Christian Rossi di Cesena e Andrea Biserni di Forlì .

Tra gli ospiti confermati: Sebastiano Gravina (Videociecato), Fabio Zaffagnini, Raffaello Corti (in arte Faccestamagia), Emanuele Lambertini e Matteo Fraziano.

«Sono felice di proseguire questo progetto partito nel 2023 e toccato ben 7 città d’Italia! Sarà un grande spettacolo, un momento di emozioni, confronto, condivisione, divertimento dove allenarsi a scegliere di essere felici. Ognuno di noi deve imparare a esercitare il proprio Diritto alla Felicità, senza distinzione di genere, età, classe sociale, orientamento sessuale, religione ed etnia – afferma Walter Rolfo, Presidente della Fondazione della Felicità – Il 28 marzo 2025 a Cesena, artisti, sportivi, formatori e illusionisti condivideranno gratuitamente le proprie storie di vita, successi, fallimenti, vittorie per aiutare ogni spettatore a costruire giorno dopo giorno la propria meritata felicità».

«“Vite: Storie di Felicità” è giunto con successo al suo terzo anno e oggi ripartiamo da Cesena confermando il nostro impegno concreto per fare incontrare i nostri Agenti e Consulenti, con tutti i cittadini dando vita a esperienze uniche e tangibili sul territorio”, ha dichiarato Arianna Nardi, Responsabile Marketing di Generali Italia. “Fondazione della Felicità ETS mette al centro le persone e il loro benessere, esattamente come lo facciamo noi come Generali tenendo fede all’ambizione di essere Partner di Vita delle persone in ogni momento rilevante, grazie all’azione quotidiana della nostra Rete distintiva».

L’intera iniziativa fa parte di un importante progetto rivolto in particolare alle scuole che, attraverso piani specializzati, eventi formativi e tour motivazionali, punta ad arrivare alla felicità degli studenti e delle studentesse di oggi, condizionati da un contesto storico fatto di continui cambiamenti che li porta ad affrontare ogni giorno sfide sociali sempre più complicate, come le guerre, la dipendenza dai social e l’abuso delle tecnologie che incrementano l’isolamento sociale, la depressione e il bullismo.

Il progetto e la missione della Fondazione della Felicità ETS, è aiutare i giovani a costruire un futuro migliore e a raggiungere la felicità grazie a competenze e strategie pratiche da applicare nella quotidianità, regalando ad alunni e docenti programmi educativi gratuiti, contest creativi ed esercizi stimolanti per favorire la creazione di un ambiente scolastico sereno. Agli eventi, infatti, si aggiunge un lavoro capillare nelle classi guidato dai professori che accompagnano i ragazzi in un percorso di crescita e consapevolezza supportati dal manuale “Il Codice della Felicità” e da un’App interattiva, sviluppata in collaborazione con il Politecnico di Torino e con Deloitte, che oltre alla funzione formativa è stata progettata per rilevare, grazie a un motore semantico, lo stato d’animo.

“Vite: Storie di Felicità” è un’iniziativa inserita all’interno del progetto formativo “Chi è felice non bulla, non sballa e… non molla”, promosso e realizzato dalla Fondazione della Felicità ETS con il supporto di Generali e il patrocinato dalla Regione Emilia-Romagna, della Provincia di Forlì-Cesena e del Comune di Cesena. Appuntamento venerdì 28 marzo al Carisport di Cesena (viale dello Sport, 25) – ore 10.00 evento riservato agli studenti e ore 21.00 evento riservato alla cittadinanza.

La Fondazione della Felicità ETS nata nel 2022, grazie alla volontà di un gruppo eterogeneo di professori universitari, coach, professionisti ed esperti di neuroscienze, vuole portare la felicità nel cuore degli italiani. Lo scopo infatti è aiutare l’Italia a costruire un futuro nuovo attraverso la creazione di competenze, formazione e valorizzazione dei talenti, lo sviluppo di aziende e organizzazioni, la realizzazione di infrastrutture che portino le persone a conquistare la felicità, non come fine, ma come fondamento sul quale costruire una vita piena e soddisfacente. Attraverso il progetto “Chi è felice non bulla, non sballa e.…non molla” la Fondazione della Felicità si pone come obiettivo quello di creare insieme ad alunni e docenti, un ambiente scolastico che favorisca il benessere psicologico, promuovendo la felicità come uno dei diritti fondamentali dell’essere umano.

Progetto formativo – https://bit.ly/40l2v2e

Presentazione Fondazione della Felicità – https://bit.ly/3ElqLsT