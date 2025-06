Volley, a Dublino argento agli Europei SCA femminili per San Marino. Oro alla Scozia

Si chiude con una medaglia d’argento il cammino della Nazionale sammarinese di pallavolo femminile agli Europei SCA 2025, disputati nella capitale irlandese. A conquistare il gradino più alto del podio è stata la Scozia, che ha battuto per 3-1 le padrone di casa dell’Irlanda nell’ultima partita del torneo, rendendo matematico il primo posto in classifica.

Solo una sconfitta delle britanniche per 3-0 avrebbe permesso a San Marino di sperare nell’oro. Ma la Scozia, che aveva aperto la manifestazione con una vittoria e l’ha chiusa allo stesso modo, ha mantenuto il percorso netto e si è aggiudicata il titolo con pieno merito. La classifica finale conferma l’esito della precedente edizione, disputata proprio in Repubblica: Scozia al primo posto, San Marino seconda, Irlanda terza.

A rendere ancora più significativo il risultato per le biancazzurre, la presenza della sammarinese Federica Tura nel 6+1 ideale della manifestazione, riconoscimento che premia le sette migliori giocatrici del torneo. Un risultato che sottolinea il valore e la qualità del gruppo guidato da Federvolley San Marino.

Questa la classifica definitiva del torneo:

Scozia – 4 partite vinte, 0 perse, 12 set vinti, 1 perso, differenza set +11, punti 12 San Marino – 3 vinte, 1 persa, 9 set vinti, 3 persi, differenza set +6, punti 9 Irlanda – 2 vinte, 2 perse, 7 set vinti, 8 persi, differenza -1, punti 5 Islanda – 1 vinta, 3 perse, 5 set vinti, 10 persi, differenza -5, punti 4 Irlanda del Nord – 0 vinte, 4 perse, 1 set vinto, 12 persi, differenza -11, punti 0

“Le scozzesi hanno chiuso la manifestazione come l’avevano cominciata: vincendo”, sottolinea il comunicato ufficiale della Federvolley San Marino, che esprime comunque grande soddisfazione per il secondo posto e per la prestazione complessiva della Nazionale.

Una medaglia d’argento che conferma la solidità e la continuità del progetto tecnico sammarinese, e che lascia ben sperare per le prossime competizioni internazional