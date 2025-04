Volley. Europei SCA/ Esordio vincente per la nazionale under 18 femminile San Marino. Battuta l’Irlanda del Nord. Il CT Lucchi: “Abbiamo rotto il ghiaccio con una buona vittoria”

Europei SCA under 18 femm. Irlanda del Nord – San Marino 0 a 3 (19/25 23/25 14/25) Esordio vincente per la nazionale under 18 femminile nei Campionati europei di categoria in corso di svolgimento a Malta. Le titane hanno avuto ragione dell’Irlanda del Nord per 3 a 0, rischiando qualcosa solo nel secondo set, vinto di una incollatura. “Abbiamo rotto il ghiaccio ed è importante averlo fatto con una buona vittoria. – Sintetizza a fine match il Ct Cristiano Lucchi. – Le ragazze hanno disputato una partita valida sia dal lato tecnico che da quello dell’attenzione. Nel secondo set ho detto alle mie giocatrici di rimanere concentrate perché, anche quando sembra che le cose riescano facilmente e l’avversario sia inferiore, a livello giovanile è un attimo perdersi, sbagliare una o due situazioni e perdere il filo del gioco: sono state brave a recuperare solidità e concentrazione”.

Prossima partita della nazionale, domani alle 10.30 contro la Scozia.

Tabellino San Marino: Beccari, Casali (L2), Valentini (L1), Gobbi, Benvenuti 10, Pedrelli 10, Gasperoni 3, De Gregorio, Sarasini 10, Tiezzi 1, Guerra 5. N.E. Ripa, Albertini, Mancini. Ace 11. Battute sbagliate 10. Muri punto 2. Ct Cristiano Lucchi.

Risultati

Gruppo A

Partite giocate: Monaco – Irlanda 2 a 3;

da giocare: Irlanda Malta; Monaco – Malta.

classifica: Irlanda 1 vittoria (3 set vinti; 2 set persi; diff. set +1). Monaco 0 vittorie (2 vinti; 3 persi; diff. set -1). Malta 0 vittorie (0 set vinti; 0 set persi; diff. set 0).

Gruppo B

Partite giocate: Irlanda del Nord – San Marino 0 a 3.

da giocare: San Marino – Scozia; Scozia – Irlanda del Nord.

classifica: San Marino 1 vittoria (3 set vinti; 0 persi; diff. set +3). Irlanda del Nord 0 vittorie (0 set vinti; 3 set persi; diff. set – 3). Scozia 0 vittorie (0 set vinti; 0 set persi; diff. set 0).

Nella foto: Cristiano Lucchi.

Ufficio stampa

Federvolley

San Marino

San Marino, 10 aprile 2025